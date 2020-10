cerman.power+ Battery Gesellschaft in Nordhausen gegründet

Presse

Nachhaltigere Energiespeicher gewinnen immer mehr an Bedeutung für viele Anwendungen. Die Herstellung, Vertrieb, aber auch F&E und Service von Batterien und -systemen sind Gegenstand eines spinn-off, welches von Tim Schäfer (Envites Energy) in Nordhausen initiiert worden ist. Darin werden verschiedene, insbesondere aber keramische Batterien und deren Systemtechnik innoviert. Die Firma cerman.power+ Battery GmbH wird dazu in Produktion wie Validierung sowie digitale Lösungen investieren und neue Geschäftsfelder erschließen. Die im Fokus stehende, auf Lithium-Ionen-Technologie basierende Speichertechnologie ist geeignet, bestimmte, auch kommerzielle Nachteile von herkömmlichen Bleibatterien in diversen Anwendungen vorzüglich zu überwinden. Dabei sollen über die gesamte Lebensdauer hinweg, positiv nachhaltige Effekte für die Umwelt gegeben sein. ?Es geht auch darum, eine neue, patentierte Batteriezellgeneration in grüner Produktion 5.0 als Beitrag zum Green Deal mit Partnern aufzubauen?, sagte Mitgründer Tim Schäfer, ?auch Bleibatterien können mit solchen Lösungen substituiert werden, d.h. eben kommerziell tragfähig auch, wir verbinden eine grünere Batterie mit wirtschaftlichen Vorteilen!?

Die neue cerman.power+ Battery zielt auch auf ein Projekt zur Produktion und Vermarktung von keramischen, hochleistungsfähigen Li- Batteriezellen, die quasi trocken und sehr langlebig, leistungsfähig- sicher und gut recyclebar sind. Dieses Projekt soll mit Partnern entwickelt werden. Explizit werden auch automotive und industrielle Anwendungen adressiert, so für Bordnetze/SLI oder auch 48V Anwendungen, die von der neuen, keramischen Batteriezellgeneration signifikant profitieren können.

Der Name der Firma: cerman.power+ beschreibt es direkt, mit keramischer Batteriepower wird Energieeffizienz und Klimaschutz unterstützt.

