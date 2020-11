LBS und SDW pflanzen Bäume im Oberhavelland (FOTO)

Die United Kiosk AG startet zu Weihnachten ein besonderes Projekt. Für jedes über united-kiosk.de verkaufte Print Abo eines Magazins werden 10 Bäume gespendet. Diese werden in Kooperation mit Eden Reforestation Projects überall auf der ganzen Welt gepflanzt. “Unser Ziel ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen schneller und günstiger das richtige Zeitschriftenabo mit der attraktivsten […]...

Mit der Auftaktpflanzaktion und 60 Bäumen startet am 27. Februar 2013 in der IGS Langenhagen das Nachhaltigkeitsprojekt "Schüler pflanzen Bäume - ein Baum für jedes Kind", bei der die Deutsche Umweltstiftung mit Unterstützung der Rossmann Drogeriemärkte bundesweit an etwa 200 Schulen Baumpflanzaktionen durchführt. Zuvor sind die Schulen und deren Klassen 3-7 jedoch aufgerufen, sich unter www.rossmann.de/alouette oder www.schulpflanzaktion.de zu...