Spritpreise im Oktober weiter auf Talfahrt / Benzin und Diesel günstiger als im Vormonat / Oktober für Dieselfahrer bislang günstigster Tankmonat des Jahres (FOTO)

September günstigster Tankmonat des Jahres für Diesel Der Dieselpreis war im September 2014 so niedrig wie in keinem anderen Monat des laufenden Jahres. Wie die aktuelle Auswertung der ADAC Kraftstoffpreisdatenbank zeigt, mussten die Autofahrer für einen Liter Diesel im Monatsdurchschnitt 1,362 Euro hinlegen. Das sind 0,8 Cent weniger als im August. Günstigster Tag zum Tanken - nicht nur im Monat September, sondern im laufenden Jahr insgesamt - war für die Fahrer von Diesel-Pkw der 19. September mit 1,339 Euro je Liter. Am mei...

Oktober günstigster Tankmonat des Jahres für Benzin / Gegenüber dem Vormonat war Super E10 4,5 Cent je Liter billiger Der Benzinpreis war im Oktober 2013 so niedrig wie in keinem anderen Monat des laufenden Jahres. Wie die aktuelle Auswertung der ADAC Kraftstoffpreisdatenbank zeigt, mussten die Autofahrer für einen Liter Super E10 im Monatsdurchschnitt 1,518 Euro bezahlen. Das sind 4,5 Cent weniger als im September. Günstigster Tag zum Tanken war für die Fahrer von Benziner-Pkw der 31. Oktober. Für einen Liter E10 musste man am letzten Tag des Monats im Mittel 1,494 Euro bezahlen. Dieser...

Zum Jahresende sinken die Spritpreise weiter / Benzin und Diesel rund drei Cent günstiger als vor Weihnachten (FOTO) Zum Jahresende 2018 sind die Kraftstoffpreise in Deutschland noch einmal spürbar gefallen. Laut aktueller Auswertung des ADAC ist der Preis für einen Liter Super E10 innerhalb einer Woche um 3,1 Cent auf durchschnittlich 1,371 Euro gesunken. Für einen Liter Diesel mussten Autofahrer im Mittel 1,264 Euro bezahlen. Das ist ein Minus von 3,3 Cent. Einer […]...

Wonnemonat für Dieselfahrer / Dieselkraftstoff war im Mai so günstig wie in keinem anderen Monat des Jahres / Auch Benzin günstiger (FOTO) Für Dieselfahrer ist der Mai seinem Ruf als Wonnemonat gerecht geworden – zumindest an den Tankstellen. Wie die monatliche ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise zeigt, kostete ein Liter Diesel im Monatsmittel 1,144 Euro (April: 1,171 Euro) und damit so wenig wie in keinem anderen Monat des laufenden Jahres. Der Preis für einen Liter Super E10 lag im […]...