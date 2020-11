Der Versorgungssicherheit einen Wert geben!

Ein effizientes, aber dabei versorgungssicheres Stromnetz zu betreiben, rückt für Netzbetreiber immer mehr in den Fokus. Es gilt, ein Optimum zwischen den beiden gegensätzlichen Zielen Netzqualität und Kosteneffizienz zu finden. Mit immer höheren Anteilen an erneuerbaren Energien und künftig mehr Elektromobilität wird diese Aufgabe nicht einfacher. Die Investitionsplanung, ob reine Erneuerung oder Erweiterung, sollte sich an einem gewünschten Maß an Versorgungs-sicherheit ausrichten, welches diesem dynamischen Umfeld gerecht wird und dabei unterstützt, die richtigen Investitionen in Mittel- und/oder Niederspannungsnetzen zu planen und zu tätigen. (Abbildung 1: ERIS-Ansatz)

entellgenio ist nun in der Lage mit der von der Axpo entwickelten Netzqualitätskennzahl ?ERIS? (Evaluation of Reliability Index for electric Systems) Antworten auf diese Fragestellungen auf allen Netzebenen zu liefern. ERIS, eine dimensionslose Zahl zwischen 0 und 120, wird anhand der Kriterien «Lastfluss», «Topologie» und «Zustand» berechnet und hilft, Investitionen gezielt und zeitgerecht mit Bezug auf das gewünschte Maß an Versorgungssicherheit zu planen. Sehr komplexe Zusammenhänge werden in einer praktikablen Spitzenkennzahl zusammengefasst und dargestellt ? unabhängig vom eingesetzten Netzberechnungsprogramm.

Unterschiedliche Netzsituationen sowie Szenarien zu Einspeisungs- und Lastentwicklung können betrachtet und über die ERIS-Bewertung einfach und nachvollziehbar vergleichbar gemacht sowie der Handlungsbedarf aufgezeigt werden.

Die Bereitstellung der benötigten Daten zur ERIS-Bewertung erfolgt flexibel aus den bestehenden Netzberechnungs-programmen durch die Nutzung von Standardschnittstellen. Anschließend kann die Bewertung für (Teil-)netze, Szenarien, Zielnetze, Ausbau/Umbauvarianten durchgeführt werden. Optional kann die Bewertung auch in die etablierte Langfristanalyse von entellgenio integriert werden. (Abbildung 2: Beispielhafte Ergebnisdarstellung)

entellgenio ist ein unabhängiges Beratungshaus mit Sitz in München. In unserer Tätigkeit konzentrieren wir uns auf kapitalintensive Infrastrukturunternehmen, wie z.B. Energieversorgungsunternehmen.

Mit Hilfe unserer bekannten Werkzeuge helfen wir innovativen Infrastrukturunternehmen bei komplexen, dynamischen Problemen intelligente, nachhaltige und fundierte Entscheidungen für die jeweilige Infrastruktur zu treffen. In der deutschsprachigen sowie europäischen Versorgungsindustrie gehören wir beim Thema Entscheidungsunterstützung und der Entwicklung und Optimierung von Investitions- und Instandhaltungsstrategien zu den Marktführern. entellgenio wird seit 2009 zu den wichtigsten Beratungsunternehmen für die Energiebranche gezählt. Erfahren Sie mehr über die Produkte und Dienstleistungen von entellgenio unter www.entellgenio.com