LBS und SDW pflanzen Bäume im Jameler Wald bei Grevesmühlen (FOTO)

Die LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG (LBS) und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) haben am 20. November begonnen, im Jameler Wald nahe Grevesmühlen insgesamt 4.000 Bäume zu pflanzen. “Diese Unterstützung ist für unsere Natur extrem wichtig. Sie hilft uns dabei, in den vergangenen Jahren erlittene Substanzverluste auszugleichen”, erklärt Matthias Kreiner, Vorstandsvorsitzender des SDW-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern.

Ausgangspunkt für die Aktion ist das 30-jährige Bestehen der Bausparkasse. Anlässlich dieses runden Geburtstages spendet sie für jeden 2020 neu bei ihr abgeschlossenen Bausparvertrag einen Euro an die SDW. “Das Geld kommt über die Anpflanzung von Bäumen unmittelbar Waldgebieten in unserem Geschäftsgebiet zu Gute”, so LBS-Vorstandsmitglied Michael Wegner. Und die brauchen diese Zuwendung dringender denn je. Denn hier offenbaren sich in zunehmendem Maße abgestorbene Einzelbäume und Baumgruppen oder schüttere Laubwipfel. “Insbesondere die letzten drei Hitzesommer haben zu einer deutlichen Schwächung der Vegetation beigetragen”, verdeutlicht Matthias Kreiner.

Die LBS ist die einzige in den neuen Ländern ansässige Landesbausparkasse. Für sie ist Mecklenburg-Vorpommern ebenso wie Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Berlin nicht nur Geschäftsgebiet, sondern auch Heimat. Diesem Wert fühlt sie sich als Unternehmen verpflichtet. Das bringt sie mit ihrer Kooperation mit der SDW zum Ausdruck.

Auch der Bausparvertrag trägt zur Verbesserung der Klimabilanz bei. Über die Finanzierung energieeffizienter Neubauten und energetischer Modernisierungen im Wohneigentumsbestand unterstützt er den verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen. “Auf diese Weise leistet er einen wichtigen Beitrag zur Verringerung von CO2-Emissionen”, sagt Michael Wegner.

