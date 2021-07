DEHNventil: Das Original. Halbe Größe, volle Leistung

Als geprüfter Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 nach DIN EN 61643-11 schützt DEHNventil M2 Anlagen und Endgeräte innerhalb von 10 Metern Leitungslänge vor Blitzteilströmen und Überspannungen und das mit einer Baubreite von max. 4 TE. Der kompakte Ableiter übernimmt damit den Blitzschutz-Potentialausgleich, den Überspannungsschutz und den Endgeräteschutz in nur einem Gerät. Angeschlossene Endgeräte werden entlastet, was Schäden und vorzeitige Alterung verhindert. Damit reduzieren sich die Kosten für Wiederbeschaffung und Montageaufwand. Mit DEHNventil M2 bleiben Anlagen verfügbar und Prozesse laufen kontinuierlich weiter.

Kompaktes Design – mehr Platz im Schaltschrank

Mit nur 4 TE Baubreite schafft DEHNventil M2 eine Platzreserve im Schaltschrank. Das heißt für den Planer mehr Raum für zukünftige Komponenten oder die Möglichkeit, einen kleineren Schaltschrank zu wählen. Auch für den Praktiker liegen die Vorteile auf der Hand. Die Schutzkomponenten sind einfacher zu installieren, da mehr Bauraum zur Verfügung steht. Die kleine Bauform schafft neue Möglichkeiten, den vorhandenen Platz optimal auszunutzen. So ist auch ein seitlicher Einbau möglich, was es oftmals leichter macht, die 0,5 Meter Leitungslänge einzuhalten. Durch eine spiegelseitige Anbringung der Beschriftung ist zudem auch ein um 180° gedrehter Einbau möglich.

RAC-Funkenstreckentechnologie – das Plus an Leistung

Die netzfolgestrombegrenzende RAC-Funkenstrecke reagiert besonders schnell. Sie überzeugt mit höchster Folgestromlöschfähigkeit bis zu 100 kAeff, sowie extrem niedrigen Restenergien. Wie ein Wellenbrecher begrenzt sie die eindringende Energie und schützt wichtige elektrische Verbraucher. Nachgelagerte empfindliche Endgeräte und Systeme werden geschont und damit ihre Lebensdauer verlängert. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel UP und minimalste Restenergie. Das heißt: Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzpegels UP = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Über-spannungen werden sicher abgeleitet, ohne ein Fehlauslösen an Überstrom-Schutzeinrichtungen zu provozieren – ein großes Plus in Sachen Versorgungssicherheit.

Kompaktes Single-Modul – fit für die Zukunft

Oft entscheiden wenige Zentimeter über die notwendige Schaltschrankgröße. Durch die kompakte Bauform des DEHNventil M2 wird eine Bauraumreserve für weitere Komponenten geschaffen, um zukünftigen Entwicklungen gerecht werden zu können. Mit einer Baubreite von nur 4 TE schützt der kompakte Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 vor transienten Überspannungen in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Praktisch beim Modultausch ist die Einhandbedienung. Mit federunterstütztem Steckblock geht der Austausch schnell, sicher und kraftsparend. Nach einem Austausch haben alle Schutzpfade wieder die volle Leistungsfähigkeit. Schutzlücken werden so vermieden, die Wartungsintervalle vergrößern sich. Zusätzlich haben alle DEHNventil M2 Varianten jetzt einen integrierten FM-Kontakt. Das ermöglicht ein 24 / 7-Monitoring und damit effektivere und besser planbare Wartungseinsätze.

