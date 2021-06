Kraftstoffpreise steigen weiter / Preis für Benzin zieht um 0,7 Cent an, Diesel um 0,9 Cent (FOTO)

Auch in dieser Woche müssen Autofahrer an den Zapfsäulen wieder tiefer in die Tasche greifen. Das zeigt die aktuelle ADAC-Auswertung. Der Liter Super E10 verteuerte sich gegenüber der Vorwoche um 1,5 Cent und kostet im bundesdeutschen Durchschnitt 1,340 Euro. Der Preis für einen Liter Diesel stieg um 1,9 Cent auf 1,171 Euro. Grund für die […]...