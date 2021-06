Innovativer Stromspeicher: FENECON Home für ees AWARD nominiert

– Selbstlernendes Energiemanagementsystem des Home ermöglicht effektive Sektorkopplung

– Offene Plattform für Energiemanagement sichert zukunftsfähige und flexible Energieversorgung

Deggendorf, 23. Juni 2021 – Der innovative Stromspeicher FENECON Home ist für den renommierten ees AWARD 2021 nominiert. Überzeugt haben insbesondere seine leistungsstarke All-in-one-Architektur und sein Design sowie der starke Beitrag des Systems zur Energiewende. Der führende Hersteller von Stromspeicherlösungen für private Haushalte, Gewerbe, Industrie und Energiewirtschaft gehört mit seinem Home-System damit zu den zehn Finalisten. Der ees (electrical energy storage) AWARD prämiert zukunftsweisende Produkte und Lösungen aus der Speicherbranche, die die Energieversorgung intelligenter, nachhaltiger und kostengünstiger machen. Die Jury aus Energiespeicher-Experten aus Forschung und Wirtschaft verkündet die Gewinner am 21. Juli digital im Rahmen der The smarter E Industry Days.

Selbstlernendes Energiemanagementsystem für intelligente Sektorkopplung

Der Heimspeicher für Privathaushalte und kleine Gewerbe verfügt über das FENECON Energiemanagementsystem FEMS – die Schaltzentrale für Speicher- und Energieflusssteuerung. Die Software basiert auf OpenEMS und ermöglicht eine einfache und intelligente Sektorkopplung, denn Geräte wie E-Ladestationen und Wärmepumpen lassen sich darüber herstellerunabhängig ansteuern. Zudem lernt das System selbstständig seine Energieumgebung kennen und prognostiziert den Stromverbrauch und die Stromerzeugung. Auf Basis dieser Daten verteilt FEMS die verfügbare Energie intelligent auf die verschiedenen Verbraucher und hält dabei Speicherkapazität für Stunden frei, in denen besonders viel Strom produziert wird. Das vermeidet Abregelungen und erhöht den Eigenverbrauch netzdienlich. Auch zeitvariable Börsenstromtarife, Community- oder Flatrate-Angebote für Ökostrom lassen sich über die Speichersteuerung anbieterneutral einbinden, um die Stromkosten zu reduzieren.

Kompaktes All-in-one-Speichersystem in modernem Design

Der FENECON Home ist ein stapelbares Komplettsystem, bestehend aus langlebigen Lithium-Eisenphosphat-Batterien, dem Batteriemanagementsystem (BMS) und der aufsteckbaren FEMS-Box als Hirn des Systems. Der notstromfähige 10-kW-Wechselrichter ist optimal auf die Komponenten abgestimmt und kann oberhalb des Systems an der Wand montiert werden. Damit lässt sich das System sowohl DC-seitig als auch AC-seitig – oder in jeglicher AC-DC-Kombination – anschließen. Das ermöglicht eine besonders einfache und schnelle Installation und Inbetriebnahme. Durch das modulare Design mit einer Speicherkapazität von 8,8 bis 22 kWh pro Batterieturm lässt sich der Heimspeicher flexibel an die Bedürfnisse seiner Nutzer anpassen und mit bis zu drei Türmen einfach und ohne weitere Komponenten auf bis zu 66 kWh erweitern. Mit einer maximalen Batterieturmhöhe von 1,71 Metern und einer benötigten Grundfläche von lediglich 0,185 Quadratmetern kann das kompakte Speichersystem auch an Orten mit wenig Platz installiert werden.

„Wir freuen uns sehr über die insgesamt dritte Nominierung für den weltweit wichtigsten Preis für innovative Speichersysteme“, sagt Franz-Josef Feilmeier, Gründer und Geschäftsführer von FENECON. „Das zeigt, dass wir mit unseren FENECON-Produkten die Zukunft der Energiewirtschaft aktiv mitgestalten. Dank des intelligenten FEMS optimiert der Home den Eigenverbrauch netzdienlich und ermöglicht eine umfangreiche Sektorkopplung. Er leistet so einen wichtigen Beitrag für eine Zukunft mit 100 Prozent Erneuerbaren Energien.“

