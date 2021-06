Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung und Batteriespeichersysteme

Erstellt von Presse Allgemein

Am 22. Juni 2021 findet das kostenlose mtu Planer-Symposium für Planerinnen und Planer statt. Im Rahmen der Veranstaltung werden aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen der Energiewende aufgegriffen und praxisnahe Lösungsansätze skizziert.

Hierbei fokussiert das Planer-Symposium auf das gesamte Spektrum unterschiedlicher Technologien ? von BHKW-Systemen über Notstromsysteme bis hin zu Batteriespeichern und dynamischen USV-Systemen. Zudem wird die sinnvolle Kombination der Einzeltechnologien zu einem Hybridsystem oder Microgrid aufgezeigt. Abgerundet wird das virtuelle mtu Symposium für Planerinnen und Planer durch einen Blick in die Zukunft der Wasserstoffnutzung in Verbrennungsmotoren und Brennstoffzelle.

Die kostenlose vierstündige Veranstaltung, die sich vorrangig an Ingenieur- und Planungsbüros wendet, ist aufgeteilt in die Themenblöcke ?Aktuelle Trends in der Energiewirtschaft?, ?Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung und Batteriespeichersysteme? sowie ?Notstromversorgung und Netzstabilisierung?. Die einzelnen Themenblöcke enthalten jeweils 2-3 Vorträge.

In diesem Themenblock wird Jonas Rabe einen Vortrag über die Energieoptimierung durch Kraft-Wärme-Kopplung und Batteriehybridsysteme halten. Jonas Rabe ist Direct Sales Manager bei Rolls-Royce. Innerhalb seines Vortrages erläutert er, wie ein Hybridsystem aus KWK-Anlage und Batteriespeicher funktioniert. Außerdem runden Praxisbeispiele seinen Vortrag ab.

Uwe Schneider ? Vertriebsleiter der AGO Energie- und Anlagen GmbH ? referiert in seinem Vortrag über ?KWK-Anlage mit Kälte- und Dampfauskopplung?. Gestützt wird sein Vortrag durch die zweijährige Betriebserfahrung eines Projektes in der Lebensmittelindustrie.

Weitere Informationen zum Programm und der Anmeldung erhalten Interessierte auf der Informationsseite zum mtu Planer-Symposium. Auch die digitale Anmeldung für die Veranstaltung ist dort möglich. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

