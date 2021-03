Kostenlose Online-Seminare im März und April

Das BHKW-Infozentrum baut sein Angebot an kostenlosen Online-Seminaren aus. Der Online-Vortrag ?Fehler bei der Verlegung von Nahwärme-Systemen vermeiden? am Freitag, 26. Februar, behandelt typische Fehler bei der Realisierung von Nah- und Fernwärmenetzen mit flexiblem Verbundrohr und sinnvolle Lösungskonzepte. Bereits am Donnerstag, 25. Februar, findet um 14 Uhr das kostenlose Online-Seminar ?Planung von Nahwärmesystemen mit flexiblen […]...