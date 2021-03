Klimastudie der Wirtschaft: 93% der Unternehmen fordern höheren CO2-Preis

Mehr als 1.500 Unternehmen, die Teil der Wirtschaftsinitiative Entrepreneurs For Future sind, sind mit FridaysForFuture auf die Straße gegangen. Büros, Lager, Geschäfte, Produktionsstätten und Bankfilialen blieben geschlossen. Allein in Berlin hatte der „Business-people on climate strike“ mehr als 1.200 Teilnehmer. „Klimaschutz geht uns alle an! Wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, das Ruder herumzureißen. […]...