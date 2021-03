Ertragreiches Photovoltaikjahr: 2020 stiegen Erträge aus deutschen Photovoltaikanlagen um 4,1 Prozent

Erstellt von Presse Allgemein

51,4 Terawattstunden elektrische Energie erzeugten alle Photovoltaikanlagen im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2020. Neben den Zubauwerten in Mega- bzw. Gigawatt ist auch diese Größe ein Faktor, der viel über den Stellenwert erneuerbarer Energien aussagt.

Am Beginn jeder Photovoltaikplanung wird ein Jahresertrag kalkuliert ? dieser spezifische Jahresertrag, beeinflusst von vielen unterschiedlichen Faktoren wie beispielsweise Verschattung, Lage oder Ausrichtung der Photovoltaikanlage, wird in Kilowattstunden pro Kilowattpeak Photovoltaikleistung angegeben ? bildet das Verhältnis zwischen installierter Nennleistung und Stromertrag ab. 2020 war, dank vieler Sonnenstunden, in allen Teilen Deutschlands ein besonders ertragreiches Jahr für die Photovoltaik. Insgesamt waren im vergangenen Jahr 50,6 Prozent am gesamten Strommix erneuerbaren Energien zuzurechnen.

Photovoltaik im Aufwind

Abgesehen von der generell sehr positiven Entwicklung am erneuerbare Energien Sektor sticht rückblickend im Jahr 2020 besonders die Photovoltaik hervor: Die um 4,1 % gestiegenen Erträge aus allen deutschen Photovoltaikanlagen sorgen dafür, dass die Photovoltaik mittlerweile bei 10,5 Prozent Anteil am Strommix hält ? laut neuesten Akzeptanzstudien und kalkuliert mit Photovoltaikpflichten für Neubauten in vielen deutschen Städten steigt die Tendenz in den nächsten Jahren enorm.

Zusätzliche Erträge generieren

Trotz erheblich gesunkener Preise für Photovoltaikanlagen in den vergangenen zehn Jahren ist es nach wie vor das Thema der finanziellen Belastung, welches oftmals Umstiegswillige an ihre Grenzen bringt. Um zumindest den finanziellen Aspekt und das Thema Förderungen auszuklammern, bietet die international tätige Sun Contracting AG mit dem innovativen Modell Photovoltaik Contracting hier eine Alternative an. Man mietet eine Fläche, die andernfalls leer stünde, errichtet und betreibt darauf eine Photovoltaikanlage und vergütet die Bereitstellung dieser Fläche monatlich mit einer Miete.

Fokus Expansion

Der Fokus der Sun Contracting Gruppe liegt besonders darauf, dieses Modell zur Erzeugung von sauberer Solarenergie auch außerhalb des deutschsprachigen Raumes zu etablieren. Die bereits längerfristig in Vorbereitung befindliche Expansion nach Slowenien konnte Ende November 2020 realisiert werden. Nach der Eingliederung der slowenischen Gesellschaft Pansolar d.o.o. betreibt Sun Contracting nun die vorerst ersten zwei Photovoltaikanlagen im grenznahen Bereich zu Österreich. Auch diese beiden Photovoltaikanlagen sind als Contracting projektiert.

Die Sun Contracting AG und ihre Tochtergesellschaften blicken mittlerweile auf eine elfjährige, erfolgreiche Firmengeschichte zurück. Besonders bekannt wurde man vor allem im deutschsprachigen Raum mit dem innovativen Energiemodell Photovoltaik Contracting. Mit einer aktuell installierten und projektierten Photovoltaikleistung von 86,4 Megawattpeak in vier Ländern und 309 als Contracting geplanten Photovoltaikanlagen zählt man zu den größten Photovoltaikunternehmen Europas. Zusätzlich zur Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen ist die Sun Contracting AG auch seit mehreren Jahren als Emittentin nachhaltiger Investments erfolgreich tätig. Aktuell liegen fünf Investmentprodukte der Gesellschaft zur Zeichnung auf – alle dieser Investments sind online direkt bei der Emittentin zeichenbar.

Weitere Artikel zum Thema:: 25 % mehr Solardächer: 2020 ? das Photovoltaikjahr Der Jahresbericht des Bundesverbandes für Solarwirtschaft (BSW Solar) spricht beim Zubau von Solardächern Bände: 25 Prozent mehr Dachflächen sind im Vergleich zum Vorjahr verbaut worden. Besonders die Photovoltaik legte im Vergleich zu anderen Kraftwerkstechniken stark zu. Für die Ziele, die es zu erreichen gilt, wird dieser Zubau jedoch nicht ausreichend sein. Das herausfordernde letzte Jahr […]... Raus aus der Grundversorgung ! Preise in der teuersten Belieferungsart für Strom stiegen zum Jahreswechsel um 12 Prozent Nahezu alle Grundversorger in Deutschland haben zum Jahreswechsel die Strompreise erhöht. Für die Kunden von 728 Versorgungsunternehmen stiegen die jährlichen Stromkosten aktuell im Schnitt um 12 Prozent an. Bereits zum Februar klettern bei weiteren 38 Lieferanten die Preise in ähnlichem Umfang. Doch immer noch befinden sich fast 40 Prozent aller deutschen Haushalte in den Grundversorgungstarifen. Wer Geld sparen möchte, braucht dabei nicht einmal seinen Stromversorger... Sun Contracting erfreut: Bereits 10 % des in Deutschland erzeugten Stroms kommt aus Photovoltaikanlagen Bei Strom aus Windkraft und Photovoltaik zeichnet sich für das laufende Jahr bereits jetzt ein Rekordwert ab. Ein Muss, wenn man den Ausstieg aus Atom- und Kohlestrom vorantreiben will. Dennoch könnte es passieren, dass die EEG Reform diesen Rekordkurs bremst. Sun Contracting schaut genauer hin ? denn am Zubau vor allem in Deutschland ist man […]... Photovoltaikanlagen und Blumenwiesen? eine einzigartige Kombination Wie Photovoltaikanlagen und artenreiche Blumenwiesen voneinander profitieren können, zeigen derzeit Photovoltaik-Errichter Eco-tec und das niederösterreichische Start-Up Meine Blumenwiese: Durch die Kooperation zweier Unternehmen, deren Geschäftsfelder unterschiedlicher nicht sein könnten, ergibt sich eine Vielzahl an Vorteilen. Meine Blumenwiese ist ein Start-Up aus Niederösterreich, das Patenschaften für Wiesen übernimmt. Was im ersten Moment nach einer kuriosen Geschäftsidee […]... Plus 32 MWp Photovoltaik und Marktexpansion: Die Sun Contracting Jahresbilanz 2020 Triesen. Das herausfordernde Jahr 2020 war in vielen Belangen ein ganz Spezielles. Trotz vieler Widrigkeiten und Hürden, die das Pandemiejahr bereitgehalten hat, blickt die international tätige Sun Contracting AG auf das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr der elfjährigen Firmengeschichte zurück: Mehr als 32 Megawattpeak Photovoltaikleistung konnte die Unternehmensgruppe innerhalb eines Jahres zubauen. Innerhalb der Unternehmensgruppe freute man […]...