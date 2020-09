Klimaschutz beginnt im Haushalt

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

sup.- Wer aktiv zum Klimaschutz beitragen möchte, kann damit jederzeit in seinem eigenen Haushalt beginnen. Zahlreiche Möglichkeiten, im privaten Umfeld Energie einzusparen, haben sich längst bewährt und werden vielfach genutzt. Das beginnt beim bewussten Umgang mit Licht oder Wärme in den Räumen und umfasst auch aufwändige Maßnahmen wie eine Fassadendämmung oder die Einbeziehung regenerativer Heizenergien. Im Fokus steht dabei stets die Wärmeerzeugung, weil sie den mit Abstand höchsten Energieverbrauch in Wohngebäuden verursacht. Eine neue und ebenfalls effektive Option, beim Heizen das Klima zu schonen, ist dagegen noch ziemlich unbekannt. Inzwischen kann auch bei konventionellen Heizungen der restliche Energiebedarf für Raumwärme und warmes Wasser, der selbst im sparsamsten Haushalt unvermeidbar ist, auf klimaneutrale Weise gedeckt werden – durch CO2-kompensierte Wärmebrennstoffe.

Skeptiker, die in Klimaneutralität und fossilen Energien grundsätzlich einen unvereinbaren Widerspruch sehen, liegen damit zunächst einmal nicht falsch. Natürlich unterscheidet sich z. B. CO2-kompensiertes Heizöl rein physikalisch nicht von anderen Heizölsorten. Aber hinter den kompensierten Energie-Angeboten steht ein umfassendes, weltweit etabliertes Zertifizierungssystem, um die Emissionen aus der Verbrennung vollständig wieder auszugleichen. Dies geschieht durch die gezielte Investition in Klimaschutzprojekte, die an anderer Stelle eine Emissionsminderung in entsprechender Höhe garantieren. Weltweit anerkannte Zertifizierungsstandards bieten die Sicherheit, dass diese Projekte durch die Mittel aus dem Zertifikathandel überhaupt erst ermöglicht werden und dass jedes Zertifikat unwiderruflich gelöscht wird, nachdem es zur Verrechnung genutzt wurde. In Deutschland signalisiert das “RAL-Gütezeichen CO2-kompensierte Energieprodukte” den Verbrauchern, dass diese Standards und Qualitätsvorgaben eingehalten werden (www.guetezeichen-energiehandel.de). Denn nicht nur die weltweiten Klimaschutzprojekte z. B. zur Waldaufforstung, zur Verbesserung des Abwasser- und Abfallmanagements oder zum Ausbau erneuerbarer Energien unterliegen einer neutralen Kontrolle. Unabhängige Sachverständige bzw. Prüfstellen überwachen auch die Kompensationsberechnung im deutschen Energiehandel.

Weitere Artikel zum Thema:: Umwelt und Finanzen – Energie sparen im Haushalt Themenspecial gibt Energiespar-Tipps für den Alltag... Tag der Umwelt: Wo die meiste Energie verloren geht / Klimaschutz beginnt im Heizungskeller (FOTO) Anlässlich des internationalen “Tag der Umwelt” am 05. Juni macht die Initiative Zukunft ERDGAS auf die verborgenen Umweltpotenziale in deutschen Heizungskellern aufmerksam. “Heizung und warmes Wasser sind für fast 90 Prozent des Energieverbrauchs in privaten Haushalten verantwortlich. Wer also wirklich die Umwelt entlasten will, darf nicht nur an Energiesparlampen oder einen effizienten Kühlschrank denken – […]... Umwelt- und Klimaschutz müssen Grundlage für neuen EU-Haushalt sein Über 20 Verbände aus dem Natur-, Tier- und Umweltschutz haben heute ihre Forderungen zum EU-Budget nach 2020 veröffentlicht. Hintergrund ist die zurzeit stattfindende EU-Konferenz, bei der hochrangige Vertreter aus Politik und Gesellschaft mit Haushaltskommissar Günter Oettinger bereits jetzt die Möglichkeiten und Entscheidungen des neuen Mehrjährigen EU-Finanzrahmens (MFR) diskutieren. Dieser ist das grundlegende Instrument der Finanzplanung […]... Klimaschutz beginnt vor der Haustür Zum dritten Mal in Folge werden WEMAG-Mitarbeiter gemeinsam mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern der Landesforst in der Nähe von Malchow einen Klimawald pflanzen. Der Minister für Landwirtschaft und Umwelt, Dr. Till Backhaus, hat seine Teilnahme bereits angekündigt. ? Mit wemio-Waldgas bietet die WEMAG ein Erdgasprodukt mit ökologischem Mehrwert an. Für jeden Kunden investieren wir zehn […]... Klimaschutz beginnt vor der Haustür Zum vierten Mal in Folge werden WEMAG-Mitarbeiter gemeinsam mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern der Landesforst in der Nähe von Malchow einen Klimawald pflanzen. Wir laden Sie herzlich dazu ein, mit dabei zu sein, wenn am 27. Oktober 2018 bei der 8. Baumpflanzaktion der WEMAG von 10 bis 13 Uhr Jung und Alt mit anpacken. Gemeinsam […]...