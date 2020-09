Technische Einbindung von KWK-Anlagen in Abgassysteme

Weitere Artikel zum Thema::

Einmaliger Workshopüber technische Einbindung von BHKW-Anlagen Blockheizkraftwerke (BHKW) stellen eine effiziente Technik dar, um Versorgungsobjekte sowohl mit Wärme als auch mit elektrischem Strom zu versorgen. Bei der Einbindung in die Energieversorgung zur Beheizung von Gebäuden, zur Brauchwassererwärmung, der Dampf- und Kältebereitstellung sind zahlreiche technische Aspekte zu beachten, um einen sicheren und möglichst effizienten Betrieb zu gewährleisten. Der Workshop “über die technische […]...

Technische Einbindung von KWK-Anlagen? einmaliger Workshop nach dem Jahreskongress lagen in neue und bestehende Hydraulik-, Strom- und Abgassysteme eingebunden werden sollten und was jeweils zu beachten ist. Neben den Einbindungsfragen werden auch Aspekte der Heizwasser-Aufbereitung und der Auslegung von Abgas-Wärmetauschern behandelt. Traditionell findet der Workshop ?Technische Einbindung? jeweils im Anschluss an die Jahreskonferenzen (http://www.bhkw-jahreskonferenz.de) statt. In Spätjahr 2017 wird dies am 12. Oktober 2017 […]...

Technische Einbindung von KWK-Anlagen 2015 Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) stellen eine wirtschaftliche und hocheffiziente Technologie dar, um Gebäude mit Wärme und Strom zu versorgen. In der Praxis scheitern aber viele KWK-Projekte an einer suboptimalen technischen Einbindung....

Technische Einbindung von KWK-Anlagen in der Praxis Bei der Einbindung in die Energieversorgung zur Beheizung von Gebäuden, zur Brauchwassererwärmung, der Dampf- und Kältebereitstellung sind zahlreiche technische Aspekte besonders zu beachten, um einen sicheren und möglichst effizienten Betrieb zu gewährleisten. Im Rahmen des Workshops ?Technische Einbindung von KWK-Anlagen in der Praxis ? Hydraulik, Strom, Abgas? wird aufgezeigt, wie BHKW- Anlagen in neue und […]...