KEHUA auf Platz 5 im globalen modularen USV-Markt

Kehua Hengsheng Co., Ltd („Kehua“ oder das „Unternehmen“), ein führender chinesischer Anbieter von Stromversorgungslösungen, hat seinen Marktanteil bei industriellen USV (unterbrechungsfreien Stromversorgungen) deutlich ausgebaut. Seit 2017 verzeichnet das Unternehmen ein rasantes Wachstum. Laut einem Report von IHS Markit (ein globaler Informationsdienstleister für öffentliche Hand, multinationale Unternehmen und Kleinunternehmen) belegt es auf dem Weltmarkt für industrielle […]...

Die Fifth Century Photovoltaic Conference, die vom Century New Energy Network und dem Photovoltaic Brand Lab (PVBL) gemeinsam organisiert wurde, fand kürzlich online statt. Im Rahmen der Konferenz wurde die jährliche Rangliste der Photovoltaik-Marken von PVBL (Annual Photovoltaic Brand Rankings List) bekanntgegeben, die in der Branche allgemein als Maßstab für den chinesischen Photovoltaikmarkt gilt. Risen […]...