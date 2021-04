Warum Solar

Strom erzeugen ? und nutzen mit „Solar 4000“ Die ?Solar 4000? ? Solaranlage? zum Knallerpreis passt auf jedes Hausdach Carport oder Garage. Steigen Sie ein. Erzeugen Sie den eigenen Strom mit Solar und langer Garantie. 14 SunPremium Solarmodule schlüsselfertig installiert erzeugen ca. 4.000 KWh jährlich. Reduzieren Sie die Stromrechnung ? Solar 4000 wird in der […]...

Schon lange setzte sich die Familie R. aus Igensdorf in Nordbayern mit dem Thema Solar und Co. auseinander. Jetzt ist es fast ruhig geworden, die ständigen Brennergeräusche sind Vergangenheit. Seit kurzem ist bei der Familie R. in Weißenohe/Bayern eine Wärmepumpe anstelle der alten Ölheizung eingebaut worden. Zusätzlich kamen eine PV Anlage mit 8000 KWh jährlich […]...