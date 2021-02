Jetzt Kandidatinnen und Kandidaten für den UmweltMedienpreis 2021 vorschlagen

Weitere Artikel zum Thema::

Kandidatinnen und Kandidaten für den UmweltMedienpreis 2020 gesucht Vorschläge für herausragende Leistungen im Umweltjournalismus in den Kategorien Print, Hörfunk, Fernsehen, Online und Publikumspreis können bis zum 31. Mai 2020 eingereicht werden Am 4. November 2020 vergibt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in Berlin zum 25. Mal den UmweltMedienpreis. Die Auszeichnung würdigt herausragende journalistische und schriftstellerische Leistungen in der Umweltberichterstattung in den Kategorien Print, Hörfunk, […]...

Preisträger für den UmweltMedienpreis 2019 gesucht Vorschläge für die Kategorien Print, Hörfunk, Fernsehen und Online können bis zum 31. Mai 2019 eingereicht werden Am 13. November 2019 vergibt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in Berlin zum 24. Mal den UmweltMedienpreis. Die Auszeichnung würdigt herausragende journalistische und schriftstellerische Leistungen in der Umweltberichterstattung in den Kategorien Print, Hörfunk, Fernsehen und Online. Der Ehrenpreis wird […]...

Ausschreibung für den UmweltMedienpreis 2018 Nominierungsverfahren endet am 31. Mai 2018 Im November 2018 vergibt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in Berlin zum 23. Mal den renommierten UmweltMedienpreis für herausragende journalistische und schriftstellerische Leistungen in der Umweltberichterstattung. Mit der Auszeichnung ehrt die DUH Autorinnen und Autoren, die sich mit der Zukunft der Erde, mit Chancen und Risiken künftiger Entwicklungen für Mensch […]...

UmweltMedienpreis 2020: Deutsche Umwelthilfe gibt Preisträgerinnen und Preisträger bekannt – Auszeichnungen für herausragende Medienmacherinnen und Medienmacher in den Kategorien Print, Hörfunk, Fernsehen, Online und Lebenswerk – Nominierte für den Publikumspreis standen Online zur Wahl – Feierliche Verleihung des UmweltMedienpreises im kommenden Jahr geplant Zum 25. Mal vergibt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) den UmweltMedienpreis. Die Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation ehrt damit Journalistinnen und Journalisten für […]...