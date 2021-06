Ist Photovoltaik die Zukunft-

Erstellt von Presse Allgemein

Kann Photovoltaik die Zukunft der erneuerbaren Energien sein? Was sind die Chancen und Hindernisse an der Energiegewinnung durch die Sonne? Wenn man unterwegs ist und sich die Dächer so anschaut, gibt es noch viele freie Dächer, die Platz für eine Photovoltaikanlage haben. Das Prinzip einer Photovoltaikanlage ist generell einfach, ein Haus mit Photovoltaikanlage produziert seinen eigenen Strom und mit Batteriespeicher ist dieser auch nutzbar, wenn mal keine Sonne scheint. Der überschüssige Strom wird ins Netz eingespeist und verkauft. Um die Sonnenenergie möglichst effizient zu nutzen, ist dieser Schritt eigentlich ein Wichtiger. Denn so kann die Sonnenenergie auch von Menschen genutzt werden, die keine Möglichkeit für eine Photovoltaikanlage haben, sprich Wohnungseigentümer oder Mieter. Das Problem hierbei ist, dass der Stromproduzent nicht gerade viel Vergütung für den verkauften Strom erhält, somit liegt die Wirtschaftlichkeit bei der Selbstversorgung. Hier benötigt es wieder höhere Einspeisevergütungen, um den Stromverkauf wieder lukrativer zu gestalten und somit mehr grüne Energie für ganz Deutschland zu produzieren. Ein anderes Hindernis sind die hohen Investitionssummen, denn nicht jeder der ein Hausdach besitzt kann sich gleich eine Photovoltaikanlage leisten. Bei den Kosten für eine Photovoltaikanlage kommt einiges zusammen, denn hinter der handwerklichen Arbeitszeit steckt auch noch viel Bürokratie, sei es die Planung oder Anmeldung der Photovoltaikanlage. Auch hier wäre eine Förderung durch den Bund eine Chance für mehr Photovoltaikanlagen. Generell bieten die deutschen Hausdächer eine riesen Chance unseren Strom grün zu produzieren, gepaart mit Wasser- und Windkraft können Sie den Weg, weg von Atomkraft und Kohle bilden.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

