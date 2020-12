Inseln im Kreisverkehr mit besserer Resistenz bei Starkregen

(Mynewsdesk) Häufiger Starkregen, Überschwemmungen und Stürme sind Kennzeichen des Klimawandels, die auch auf Hausbesitzer Auswirkungen haben. Prognosen gehen davon aus, dass Starkregen in Zukunft zunehmen wird. Davon sind auch viele Hausbesitzer betroffen. Was können zukünftige Bauherren tun, um ihr Haus fit für den Klimawandel zu machen? Wie können bestehende Häuser optimiert werden? Wir haben die […]...

Überschwemmte Keller, unterspülte Straßen, Erdrutsche, umgestürzte Bäume ? in den vergangenen Wochen haben zahlreiche Unwetter mit extrem starken Niederschlägen vielen Städten und Gemeinden stark zugesetzt. Doch wie sollen Kommunen ihr Risikomanagement bei solchen Starkregen künftig am besten aufstellen? Dies ist ein Thema der Tagung ?aqua urbanica trifft DWA-RegenwasserTage?, die am 18. und 19. Juni in […]...