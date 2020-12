Infografiken für die Deutsche Rohstoffagentur (DERA)

Erstellt von Presse Allgemein

Die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) hat die Aufgabe, die deutsche Industrie und breite Öffentlichkeit zu rohstoffrelevanten Themen zu informieren und zu beraten. Um dabei neue und größere Zielgruppen zu erreichen, wurde sie von INFOGRAFIK PRO mit hochwertig gestalteten, illustrativen Infografiken und Diagrammen unterstützt. Durch die Hilfe der Infografik-Agentur konnten komplexe Sachverhalte und Daten der DERA auf wesentliche Schwerpunkte reduziert, und so visuell begreifbar gemacht werden. Zum crossmedialen Einsatz auf Homepage, Messe-, Konferenz- und Workshop-Vorträgen, sowie in einer Broschüre zum zehnjährigen Bestehen der DERA, entwickelten die erfahrenen Informationsdesigner dabei lebhafte Szenen und eingängige, schnell erfassbare Statistik-Visualisierungen. ?Durch den eingesetzten lockeren Skizzen-Stil sind dabei drei Infografiken entstandenen, die sauber, kostensparend und effizient Inhalte auf den Punkt bringen und sich sehen lassen können.?, sagt Florian Uebelmann, Creative Director bei INFOGRAFIK PRO. Eine Wohnhaus-Szene, die den Rohstoff-Einsatz in Alltagsgegenständen von der Kaffeetasse über den Laptop bis zur Straßenlaterne zeigt. Eine Prozessgrafik zum Rohstoffrisikomanagement in Unternehmen, in der dem Betrachter von der Produktanalyse des Produktionsprozesses über die monetäre Bedeutung der eingesetzten Rohstoffmengen, bis zu Lieferrisiken und Handelsbeschränkungen die breite Palette an Beratungs- und Informations-Kompetenzen der DERA vermittelt wird. Und eine Statistik-Seite, die eine breite Spanne an Zahlen und Fakten der Öffentlichkeitsarbeit auf einem Blick vermittelt.

Die Ergebnisse der Arbeit für DERA, die von der Berliner INFOGRAFIK PRO GmbH angefertigt wurden, stehen ab sofort auf https://www.infografik.pro/de/news/infografiken-fuer-die-deutsche-rohstoffagentur zur Verfügung.

Komplexe Inhalte. Klar kommuniziert.

Als Designagentur für anspruchsvolle Infografik visualisiert INFOGRAFIK PRO komplexe Inhalte für Zeitungen, Magazine, Mailings und Webauftritte. Unsere erfahrenden Designer und Illustratoren gestalten mittels 2D- und 3D-Grafik, Animation, Erklärvideo und Programmierung das gesamte Spektrum der Datenvisualisierung und des visuellen Storytellings.

Weitere Artikel zum Thema:: Initiative Zink beim DERA Industrieworkshop „Verfügbarkeit und Versorgungssicherheit von Zink (Düsseldorf, 12.03.2015) Am 28. Januar 2015 trafen sich auf Einladung der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) mehr als 40 Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen, Branchenverbänden und wissenschaftlichen Institutionen, um über die zukünftige Verfügbarkeit und Versorgungssicherheit von Zink zu diskutieren. Das Fazit des DERA-Experten Dr. Martin Schmitz nach der Veranstaltung: „Trotz leichter Defizite im Markt – Zink ist langfristig verfügbar.“... Bundeswirtschaftsministerium fördert Exploration kritischer Rohstoffe Die Versorgung der Industrie mit Rohstoffen ist von grundlegender Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. Große Herausforderungen liegen dabei insbesondere bei der Versorgung mit Industrierohstoffen, die stark vom Import abhängig sind. Diese wirtschaftsstrategischen und deshalb als kritisch bezeichneten Rohstoffe sind von besonderer technologischer Bedeutung für die Erreichung der energiepolitischen Ziele, der Klimaschutz- und der Effizienzziele der Bundesregierung. ... Vielschichtige Forschungsarbeit des ZALF? visuell ansprechend und leicht verständlich kommuniziert. Der Klimawandel und die heutige Landwirtschaft stehen in engem Zusammenhang. Auf der einen Seite setzen die Düngung der Böden und intensive Tierhaltung große Mengen an Treibhausgasen frei. Auf der anderen Seite haben Extremwetterereignisse wie anhaltende Dürren oder Starkregen Auswirkung auf die Erträge. Das ZALF erforscht Ökosysteme in Agrarlandschaften und entwickelt ökologisch und ökonomisch tragfähige Landnutzungssysteme. […]... Europäisches Parlament ruft Klimanotstand aus (mit Infografiken) (FOTO) – Kommission soll gewährleisten, dass alle neuen Vorschläge mit dem Ziel übereinstimmen, die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen – EU soll CO2-Emissionen bis 2030 um 55% senken, damit Europa bis spätestens 2050 klimaneutral wird – Die weltweiten Emissionen aus Schifffahrt und Luftfahrt müssen verringert werden Die EU sollte sich auf der UN-Konferenz dazu verpflichten, die […]... Transparenz auf den Rohstoffmärkten Neues Onlineportal ROSYS hilft, die globale Rohstoffsituation besser zu verstehen...