Die emutec GmbH stellt sich neu auf

Erstellt von Presse Allgemein

Seit Gründung der emutec GmbH im Jahr 2002 hat sich viel getan. Unter Führung der beiden Gründer Stefan Winter und Jörg Strömmer hat sich das in Norderstedt ansässige 2-Mann-Ingenieurbüro zu einem der führenden Ingenieurdienstleister im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung und Generalplanung in Deutschland entwickelt. Mit bundesweit acht Standorten und rund 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die emutec GmbH seit 2018 zudem als Partner dem BKW Engineering Netzwerk angeschlossen.

In dieser Erfolgsstory ist seit dem ersten Tag eines unverändert wichtig geblieben und fest in der DNA der emutec GmbH verankert: mit innovativen, nachhaltigen und wirtschaftlichen Energiekonzepten für Mensch, Umwelt und Technik unser aller Zukunft aktiv mitzugestalten.

?Creating a better future? war für Stefan Winter und Jörg Strömmer daher nie nur ein Slogan, sondern ein tagtäglich gelebtes Versprechen. Mit dieser auch nach innen gelebten Haltung haben die beiden Gründer eine Philosophie etabliert, die immer auch auf eine nachhaltige, ökonomische Entwicklung des Unternehmens ausgerichtet war. So wurde aus einer vielversprechenden Geschichte eine langjährige Erfolgsstory.

Neben ehrgeizigen Zielen gab es für Stefan Winter und Jörg Strömmer auch nie irgendwelche gedanklichen Grenzen. Daher mag es jetzt vielleicht überraschend, aber nicht komplett verwunderlich klingen, dass die beiden die Zukunft ihres Lebenswerks neu ausrichten werden. Nicht inhaltlich, vielmehr personell. Mit Ablauf des Jahres übergeben sie ihr ?Kind?, das im Laufe der Zeit zugegebenermaßen äußerst selbständig und erwachsen geworden ist, in neue Hände.

Ab dem 1. Januar 2021 wird die emutec GmbH von Roman Sobottka geführt. Wie es sich für zwei Generalplaner gehört, wird bei der Übergabe der Geschäfte natürlich nichts dem Zufall überlassen. Um dem gelernten Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik den Start bestmöglich zu gestalten, gibt es seit dem 1. Oktober eine dreimonatige Übergangsphase. In dieser Zeit bekommt Roman Sobottka die Möglichkeit, abseits vom Tagesgeschäft das Unternehmen zu verstehen und möglichst viel Zeit mit Stefan und Jörg, dem neuen Management-Team sowie dem operativen Management zu verbringen.

Ab Januar dann wird Roman Sobottka alleinverantwortlich das Ruder bei emutec übernehmen. Dazu bringt der 42-jährige Schleswig-Holsteiner alles mit, was ein erfahrener Steuermann braucht. Bereits während seines Studiums war er als Serviceingenieur für einen Automobilzulieferer tätig, für den er nach seinem Abschluss weltweit technische Anlagen installiert hat. Neben seiner langjährigen praktischen Erfahrung hat er unterschiedlichste Managementpositionen bekleidet, zuletzt war er Mitglied des Executive Management eines globalen Windenergieunternehmens.

Neben allen fachlichen Qualifikationen waren es aber vor allem auch die menschlichen und sozialen Aspekte, die Roman Sobottka für die Nachfolge und Weiterentwicklung der emutec GmbH qualifizieren. Denn die Unternehmensleitlinien der emutec GmbH decken sich perfekt mit den Führungsleitlinien von Roman: Menschen positiv gegenübertreten, Klarheit und Transparenz schaffen, Orientierung geben, Veränderungen initiieren, gestalten und nachhaltig umsetzen. Dies war noch nie so wichtig wie in der heutigen Zeit. ?Creating a better future? ist daher auch für Roman mehr als nur ein schlauer Satz ? sondern insbesondere ein Antrieb.

Jetzt bleibt uns nur noch eins zu sagen: Wir danken Stefan und Jörg für die letzten 18 Jahre und freuen uns auf die nächsten Jahre mit Roman.

Die Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Energiekonzepte mit den neuesten und wirtschaftlichsten Technologien – das ist emutec®. Seit 2002 agieren wir als Generalplaner für zuverlässige und innovative technische Ausrüstung. Die Marktsegmente umfassen die Planung in den Bereichen Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik.

Aber auch bei Anforderungen in den Bereichen Wasser, Hochbau, Architektur, Verkehr- und Ingenieurbau ist die emutec GmbH ihr Ansprechpartner. Hier greifen wir seit 2018 auf das Know-How des BKW Engineering Netzwerkes zu und bieten die Möglichkeit einer Zusammenarbeit in der DACH-Region mit einem unserer über 40 Partnerunternehmen, um ihr Projekt erfolgreich umsetzten zu können. Auch hier bildet das Erkennen von Kundenwünschen und Problemen durch aufmerksame Gespräche mit unseren Auftraggebern eine zentrale Grundlage unseres Handelns.

Unser Spezialgebiet ist dabei ganz einfach: hervorragende Konzepte.

Die emutec GmbH beheimatet aktuell bundesweit 8 Standorte mit über 180 Spezialisten in den jeweiligen Marktsegmenten und Standorten, die auf langjährige Erfahrungen und fundiertes Wissen durch stetige Weiterbildung zurückgreifen können. Ganz nach unserer Philosophie: „Creating a better future“.

Qualitätssicherung ist seit der Gründung unseres Ingenieurbüros ein fester Bestandteil der Firmenkultur. Unsere hohen Ansprüche können wir nur mit Hilfe unserer gut ausgebildeten Mitarbeiter erfüllen und kontinuierlich verbessern. Mit unseren Personalentwicklungsprogrammen stellen wir die besonderen Fähigkeiten jedes Einzelnen heraus. Denn: Wir arbeiten im Team – da kommt es auf jeden Einzelnen an.

Um auch zukünftig den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, sind wir fortwährend auf der Suche nach neuen engagierten und verantwortungsbewussten Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen den Wert sowohl jüngerer als auch älterer, erfahrener Kolleginnen und Kollegen zu schätzen. Besonders wichtig ist uns unser gutes Betriebsklima, der respektvolle Umgang miteinander und die individuelle Förderung sowie Forderung jedes Einzelnen.

Daher sind wir fortwährend auf der Suche nach neuen Team-Mitgliedern für unsere Standorte. Ob für eine Festanstellung, einen Ausbildungsplatz, die Mitarbeit während des Dualen Studiums, oder für ein Praktikum – wir bieten Ihnen viele Karriere Möglichkeiten.

