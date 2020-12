enen endless energy sichert sich revolvierende Kreditlinie i.H.v. EUR 6 Mio. für weiteres Wachstum in Deutschland

Erstellt von Presse Allgemein

Das auf PV-Dachanlagen spezialisierte Unternehmen enen endless energy GmbH (?enen?) sichert sich mit Hilfe von Capcora eine revolvierende Zwischenfinanzierungslinie in Höhe von EUR 6 Mio. zur Realisierung der weiteren Dachanlagen-Pipeline in Deutschland.

Mit der neuen Zwischenfinanzierung soll zunächst ein Portfolio von 11 Projekten mit einer Gesamtleistung von 3,5 MWp (?KG Bündel 4?) finanziert werden. Alle Projekte sollen noch in diesem Jahr die EEG-Inbetriebnahme erreichen und können sich somit eine attraktive Einspeisevergütung über 20 Jahre sichern.

Das Unternehmen kündigte im Februar 2020 den Aufbau eines eigenen Portfolios an. Die Realisierung der KG Bündel 4 ist Teil dieser Strategie. Weitere Projekte sind in der Vorbereitung.

Die neue Finanzierung, die auf Ebene einer neu gegründeten Holding-Gesellschaft aufgenommen wurde, hat eine Laufzeit von 3 Jahren hat und kann revolvierend zur Finanzierung des Baus von PV-Projekten eingesetzt werden. Mit der Linie kann ein Projektvolumen von in etwa 15-20 MWp pro Jahr finanziert werden.

?Diese innovative Finanzierung stellt einen weiteren Meilenstein für unseren Portfolioaufbau dar. Effizienzgewinne in der Zwischenfinanzierung und die Standardisierung der Abläufe sind Kernelemente für unser Projektgeschäft, in dem der Zeitfaktor eine große Rolle spielt.?, so Jürgen Mäurer, Geschäftsführender Gesellschafter von enen endless energy.

Über enen endless energy:

Die enen endless energy leistet seit 18 Jahren einen konkreten Beitrag, bewusst und aktiv alternative und nachhaltige Formen der Gewinnung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern bereitzustellen.

Dazu legt enen seinen Arbeitsschwerpunkt auf die Entwicklung, die Finanzierung und den Bau von ertragsstarken Windparks, Biogas-, Biomasse-, Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen in ausgewählten Ländern der europäischen Union. Seit 2008 ist enen ausschließlich im Bereich von Freiflächen und Aufdach-Photovoltaik Anlagen aktiv.

www.enen.energy

Über Capcora:

Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen.

www.capcora.com

