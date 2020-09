Holztransport in Baden-Württemberg: AGR fordert Berücksichtigung der Studie zur Brückenbelastung

Auf die Frage: “Sollte der Rothirsch in Baden-Württemberg mehr Lebensraum zur Verfügung haben?”, antworteten 68 Prozent der vom Meinungsforschungsinstitut TNS Emnid Befragten in dem Bundesland mit “Ja”! Die Mehrheit unterstreicht nach den Ergebnissen dieser repräsentativen Umfrage die Forderung der Deutschen Wildtier Stiftung für mehr “Freiheit für den Rothirsch”. Besonders deutlich sprachen sich junge Menschen im […]...

Gefahren werden erkannt, konkrete Gegenmaßnahmen aber noch zu selten ergriffen Stuttgart/Bonn(bdu) - Die Entscheider in mittelständischen Unternehmen in Baden-Württemberg gehen von deutlichen Einflüssen auf ihre Geschäftsentwicklung durch die eingeleitete Energiewende in Deutschland aus. In einer aktuellen Studie "Energiewende im Mittelstand", die der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) gemeinsam mit seinem Forum Baden-Württemberg u...