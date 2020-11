Hereinspaziert in LUNOS living

Erstellt von Presse Allgemein

In LUNOS living warten die in unzähligen Einsatzgebieten erprobten Lüftungssysteme von LUNOS darauf, von Ihrem heimischen Bildschirm aus entdeckt und unter die Lupe genommen zu werden.

Schauen Sie, ob jemand zu Hause ist, indem Sie kurz mit der Maus an die Tür klopfen. Bitte eintreten! Innen tauchen Sie direkt ein in die Lüftungswelt von LUNOS. Testen Sie das virtuelle Wohngefühl in LUNOS living ? ob zentral oder dezentral, mit oder ohne Wärmerückgewinnung, altbekannter LUNOS-Liebling oder innovativer Neuzugang, bei Familie LUNOS können Sie alle verfügbaren Lüftungssysteme (fast) hautnah kennenlernen. Die 3D-Modelle geben Ihnen aufschlussreiche Einblicke in ihre vielfältigen Komponenten und das ganz ohne Berührungsängste. Von den zur Verfügung stehenden Blenden bis zur Steuerungsvielfalt, von den Filtern bis zur Funktechnik können Sie jedes Detail in Ihrem eigenen Tempo erkunden ? die Lüftungssysteme jedenfalls haben jede Menge Zeit mitgebracht.

Wenn Sie mit den Modellen des einen Raums per Du sind, wartet direkt der nächste. Die Navigation in LUNOS living ist denkbar einfach. Klicken Sie einfach auf die entsprechende Tür, und schon stehen Sie einem anderen Lüftungselement gegenüber. Alternativ können Sie auch über den einblendbaren Grundriss durch die Räume wandern ? vom Schlafzimmer zum Wohnzimmer und von dort zu Küche und Bad oder wieder zurück. Verlaufen ausgeschlossen!

Viel Spaß beim Entdecken wünscht Ihnen LUNOS.

LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme ist ein Berliner Unternehmen, welches 1959 ursprünglich als LUNOS Lüftung gegründet wurde. Aktuell beschäftigt der Hersteller für innovative Lüftungssysteme 116 Mitarbeiter, darunter 14 Ingenieure. Die komplette Produktion erfolgt Made in Germany in Berlin und Brandenburg. Die Produkte werden über den dreistufigen Vertriebsweg verkauft. Zwölf Industrievertretungen sowie vier weitere feste Mitarbeiter stehen den Kunden deutschlandweit betreuend und beratend zur Seite. LUNOS verkauft seine Produkte über 36 Vertretungen auf der ganzen Welt und hat 2019 einen Umsatz von fast 40 Millionen Euro erwirtschaftet.