Schweizer Energieversorger MET startet Vertriebsaktivitäten in Deutschland und übernimmt Gasspeichergeschäft der Gas Union GmbH (FOTO)

Das in der Schweiz ansässige europäische Energieunternehmen MET ist in den deutschen Markt eingetreten. Über seine neue, 100%ige Tochtergesellschaft, die MET Germany GmbH mit Sitz in Frankfurt, bietet das Unternehmen ab sofort auch Endkunden ihre Produkte an. Zudem übernimmt MET das Gasspeichergeschäft von der Gas-Union GmbH.

MET ist ein integriertes europäisches Energieunternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, das auf den Erdgas-, Strom- und Ölmärkten tätig ist. MET ist in 14 Ländern durch Tochtergesellschaften sowie auf 25 nationalen Gasmärkten und 22 internationalen Handelsplätzen vertreten. Im Jahr 2019 betrug der konsolidierte Umsatz der MET Gruppe 11,7 Mrd. EUR, das Volumen des gehandelten Erdgases lag bei 50 Milliarden Kubikmetern.

Am 19. November 2020 hat MET darüber hinaus die Übernahme der Gasspeicheraktivitäten von Gas Union an vier Standorten mit einer Gesamtarbeitsgaskapazität von 3,4 Terawattstunden (TWh) vereinbart. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter Zustimmungsvorbehalten, einschließlich der kartellrechtlichen Zustimmung und wird vor Ende dieses Jahres erwartet. Die Speicheranlagen stellen eine wichtige Ergänzung des integrierten Energieportfolios der MET Gruppe dar. Sie ergänzen die bestehenden Großhandelsaktivitäten der MET und unterstützen den Auf- und Ausbau der Vertriebsaktivitäten von MET Germany.

Jan Massmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der MET Gruppe stellte dazu fest: “Es war ein längst überfälliger Schritt, die bereits bestehenden Großhandelsaktivitäten von MET auf dem deutschen Markt um Infrastruktur und direkte Endkundenbeziehungen zu ergänzen. Beides sind wesentliche Bestandteile unserer integrierten Strategie mit Schwerpunkt auf Gas, Strom und erneuerbare Energien.”

Die neue deutsche Tochtergesellschaft, die offiziell bereits am 30. Oktober 2020 gegründet wurde, soll Anfang 2021 mit Erdgaslieferungen an große Industriekunden starten, die zu einem späteren Zeitpunkt um Strom ergänzt werden sollen. Das sehr erfahrene Team von MET Germany um CEO Jörg Selbach-Röntgen und CFO Tobias Meyer bietet maßgeschneiderte Produkte für ein breites Kundenspektrum an, darunter Industriekunden, Versorgungsunternehmen, KMU und (ab Anfang 2022) auch Haushaltskunden.

Die modernen Systeme von MET Germany sind direkt mit den zentralen Handelssystemen der MET Gruppe in der Schweiz verbunden. Jörg Selbach-Röntgen, CEO von MET Germany kommentierte: “Wir freuen uns darauf, frischen Wind in die deutsche Energiewirtschaft zu bringen und getreu dem Slogan der MET Group –Umsetzung von Innovation in traditionellen europäischen Energiemärkten– für Veränderung zu sorgen. MET Germany verfügt über ein engagiertes Team von Energieexperten mit einer langen Erfolgsgeschichte in der Branche und strebt danach, die Bedürfnisse der Kunden umfassend zu verstehen und bei jedem Geschäftsprojekt optimale, individuelle Lösungen zu finden.”

MET

