Heizölpreise steigen weiter an

Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl Auch am Donnerstag setzen die Heizölpreise ihren Höhenflug fort. Neben den weiterhin stark steigenden Ölpreisen spielt auch die geringere Heizöl-Nachfrage eine wichtige Rolle. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl kostet am Mittwochmorgen 67,19 ? / 100 Liter. Das sind rund 88 Cent mehr als am Mittwoch. Der Heizöl-Trend zeigt […]...

Auch am heutigen Mittwoch steigen die Heizölpreise weiter an, wenn auch etwas weniger stark als in den vergangenen Tagen. Weil sich die Wetterlage deutschlandweit bessert, bemerken auch wir nachlassendes Interesse für Heizölbestellungen. Witterungsbedingt hatte der Heizölverbrauch und das Interesse für Bestellung in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl am Mittwochmorgen […]...