Heizölpreise günstiger ? Nachfrage deutlich gestiegen

Erstellt von Presse Allgemein

Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl

Auch in diese Woche starten die Heizölpreise günstiger. Grund sind deutlich schwächere Öl- und Gasölpreise, die sich auch auf den Handel mit Heizöl auswirken. Die Nachfrage für Heizöl ist dabei in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl kostet aktuell im Durchschnitt 64,24 ?uro / 100 Liter. Das sind rund 0,37 ?uro weniger als Freitagmorgen. Die Heizöl-Prognose zeigt aufgrund der jüngsten Entwicklungen nur noch leicht nach oben.

In der regionalen Betrachtung ist die Entwicklung unterschiedlich ausgefallen. In den meisten Bundesländern gab es Preissenkungen. Die Nachlässe bewegten sich dabei in einer Spanne von – 2,02 ?uro (Berlin) und – 0,11 ?uro (Schleswig-Holstein) je 100 Liter. In Baden-Württemberg (+ 0,12 ?uro), Nordrhein-Westfalen (+ 0,67 ?uro) und Bayern (+ 1,08 ?uro) legten die Heizölpreise hingegen zu. Ein Heizöl-Preisvergleich lohnt sich unter diesen Bedingungen auf jeden Fall!

Heizölpreise – Prognose und Empfehlung

Wie man auch an unserem Preischart sehen kann, bewegen sich die Heizölpreise weiter in einem engen Preiskorridor seitwärts. Zuletzt hatte es solch günstige Preise für Heizöl Anfang des Monats gegeben. Die kurzfristige Tendenz zeigt eine Neigung zu einem Seitwärtstrend mit niedrigeren Preisen. Als wichtigster Faktor bei der Preisgestaltung für Heizöl gilt weiterhin der schwächelnde Ölpreis. Einige Händler haben beim aktuellen Preisniveau ihre Heizölkäufe intensiviert und geben die günstigeren Preise an die Endkunden weiter. Die Heizöl-Nachfrage ist deutlich stärker geworden.

Die Ölpreise stehen weiter unter sehr starkem Druck und haben im Vergleich zu den Vorwochen deutlich nachgegeben. Der größte Ölkonzern der Welt, Saudi Aramco, vermeldete gestern einen Gewinneinbruch um über 40 % im Corona-Jahr. Belastend auf den Ölpreis wirkt sich weiterhin die teilweise nur schleppende Bekämpfung der Pandemie aus. Analysten und Experten hegen verstärkt die Sorge, dass die Nachfrage ausbleiben und der Markt dennoch mit mehr Öl geflutet werden könnte. Im frühen Handel notiert die wichtige Nordsee-Sorte Brent etwas besser als zu Beginn am Freitag bei 63,99 $ / Barrel (+ 1,37 $).

Mittel- bis langfristig müssen sich Verbraucher auf höhere Heizölpreise einstellen. Allerdings gibt es auch immer wieder kurzfristige Gegenbewegungen und Unterbrechungen bei der Preisrally auf dem Ölmarkt. Unter diesen Rahmenbedingungen empfehlen wir aktuell die günstigeren Konditionen für einen Heizölkauf zu nutzen, bevor die Preise wieder deutlich ansteigen. Wer jetzt Heizöl kauft, kann sich über für diese Jahreszeit vergleichsweise kurze Lieferfristen freuen.

Die tanke-günstig GmbH wurde im September 2013 gegründet und ist ein Verbraucher- Informationsdienst für Kraftstoffe und Heizöl. Zu diesem Zweck führt das Unternehmen eine stetige Beobachtung dieser Märkte durch und informiert Verbraucher durch tägliche News-Beiträge und Preisrechner über die aktuellen Entwicklungen auf diesen Märkten.

Seit Gründung der Firma haben bereits weit über 20.000 Kunden Heizöl über das Portal bestellt und pro Jahr informieren sich rund 2,5 Mio. Heizölkunden über die aktuellen Preisentwicklungen auf dem Heizölmarkt. Zudem informieren sich jährlich rund 5 Mio. Verbraucher über die günstigsten Tankstellen in Ihrer Umgebung oder Nutzen eines unserer vielen anderen Informationsangebote.

So werden neben den Kerngeschäften der Heizöl-Auftragsvermittlung und der Verbraucherinformation im Tankstellenbereich auch Informationen zu weiteren Energieträgern, wie z. B. Erdgas und Elektrizität, und Informationen rund um das Thema Auto angeboten

Weitere Artikel zum Thema:: Heizölpreise deutlich günstiger zum Start in die neue Woche Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl Die Heizölpreise haben sich über das Wochenende deutlich vergünstigt und starten in die neue Woche mit starken Preisnachlässen. Regional gibt es deutliche Unterschiede bei den Preissenkungen. Auf die Preisgestaltung wirken sich die geringe Nachfrage aber auch der etwas schwächere Ölpreis aus. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl kostet am […]... Ölpreise schwach – Heizölpreise geben am Freitag deutlich nach Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl Die Heizölpreise starten in den Freitag erneut mit deutlichen Preissenkungen. Der Heizöl-Trend hat sich regional ebenfalls deutlich fortgesetzt. Für die aktuelle Preisgestaltung sind ein höheres Angebot und der schwächere Ölpreis verantwortlich. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl kostet aktuell im Schnitt 64,61 ?uro / 100 Liter. Das sind rund […]... Heizölpreise geben am Mittwoch deutlich nach Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl Die Heizölpreise haben zum Mittwoch in den meisten Regionen preislich nachgegeben. In einigen Bundesländern erhöhten sich die Preise für Heizöl. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl kostet aktuell im Schnitt 66,52 ?uro / 100 Liter. Das sind rund 0,72 ?uro weniger als Dienstag früh. Die Heizölpreise-Prognose zeigt für die […]... Heizölpreise starten günstiger in die neue Woche Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl Die Heizölpreise haben zu Beginn dieser Woche erneut nachgegeben. Wichtigste Gründe sind das frühlingshafte Wetter mit milden Temperaturen und eine damit verbundene geringere Nachfrage. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl kostet am Montagmorgen 65,89 ? / 100 Liter. Das sind 33 Cent weniger als Freitag. Der Trend bei den […]... Nach OPEC+ Entscheidung – Heizölpreise legen deutlich zu Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl Die Entscheidung der OPEC+ hat die Heizölpreise zum Wochenende hin deutlich teurer werden lassen. In allen Regionen gab es deutliche und starke Preiserhöhungen. Die Nachfrage für Heizöl ist unterdessen erneut zurückgegangen. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl kostet am Freitagmorgen 65,70 ?uro / 100 Liter. Das sind rund 1,44 […]...