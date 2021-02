Heizölpreise starten günstiger in die neue Woche

Erstellt von Presse Allgemein

Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl

Die Heizölpreise haben zu Beginn dieser Woche erneut nachgegeben. Wichtigste Gründe sind das frühlingshafte Wetter mit milden Temperaturen und eine damit verbundene geringere Nachfrage. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl kostet am Montagmorgen 65,89 ? / 100 Liter. Das sind 33 Cent weniger als Freitag. Der Trend bei den Heizölpreisen zeigt eher nach oben.

In der regionalen Betrachtung gibt es ein fast einheitliches Bild mit teilweise deutlichen Preissenkungen. Die meisten Heizölpreise haben bundesweit in einer Spanne zwischen 15 Cent (Hessen) und 1,31 ? (im Norden) je 100 Liter nachgegeben. Dagegen blieb der Heizölpreis in Baden-Württemberg nahezu konstant, während es in Nordrhein-Westfalen zu einem deutlichen Aufschlag von 91 Cent kam. In Rheinland-Pfalz erhöhtet sich der Heizölpreis um moderate 32 Cent. Unser Preischart zeigt aktuell eine leichte Seitwärtsbewegung.

Heizölpreise – Prognose und Empfehlung

Die Nachfrage nach Heizöl ist in ganz Deutschland deutlich abgesunken. Wichtigster Grund sind neben den vergleichsweise hohen Preisen, wie zuletzt vor Beginn der Corona-Pandemie, auch das frühlingshafte Wetter und ein leichtes Überangebot auf dem Markt. Der Trend dürfte dennoch nach oben zeigen, was auch an den Vorgaben auf den nationalen wie internationalen Finanzmärkten und am Ölmarkt liegt. Hier gibt es vor allem aus Deutschland positive Konjunkturmeldungen.

Die Ölpreise notierten zu Beginn des heutigen Handelstages besser als am Freitag. Nach dem starken Wintereinbruch in den USA folgt das Wiederhochfahren von Raffinerien in betroffenen Gebieten. Außerdem gibt es Hinweise auf eine bessere politische Lage im Nahen Osten und die Förderdisziplin der OPEC+ könnte nachlassen. Dies kann als Trend zu etwas günstigeren Preisen gedeutet werden. Im frühen Handel notiert die wichtige Nordsee-Sorte Brent bei 63,52 63,74 $/Barrel (- 1,38 + 0,22 $).

Die Heizölpreise sind zum Start in die aktuelle Woche hin günstiger geworden, auch weil sich die schwächere Nachfrage auswirkt und das Überangebot auf dem Markt spürbar ist. Dennoch dürften die Heizölpreise auf lange Sicht weiter steigen. Wir empfehlen aktuell ein vorsichtiges Abwarten. Wer Heizöl kaufen muss, kann sich über für diese Jahreszeit vergleichsweise kurze Lieferfristen und etwas günstigere Preise als in der Vorwoche freuen.

Die tanke-günstig GmbH wurde im September 2013 gegründet und ist ein Verbraucher- Informationsdienst für Kraftstoffe und Heizöl. Zu diesem Zweck führt das Unternehmen eine stetige Beobachtung dieser Märkte durch und informiert Verbraucher durch tägliche News-Beiträge und Preisrechner über die aktuellen Entwicklungen auf diesen Märkten.

Seit Gründung der Firma haben bereits weit über 20.000 Kunden Heizöl über das Portal bestellt und pro Jahr informieren sich rund 2,5 Mio. Heizölkunden über die aktuellen Preisentwicklungen auf dem Heizölmarkt. Zudem informieren sich jährlich rund 5 Mio. Verbraucher über die günstigsten Tankstellen in Ihrer Umgebung oder Nutzen eines unserer vielen anderen Informationsangebote.

So werden neben den Kerngeschäften der Heizöl-Auftragsvermittlung und der Verbraucherinformation im Tankstellenbereich auch Informationen zu weiteren Energieträgern, wie z. B. Erdgas und Elektrizität, und Informationen rund um das Thema Auto angeboten

Weitere Artikel zum Thema:: 24. Oktober: Heizölpreise starten fest in Entscheidungs-Woche Wie am Morgen prognostiziert, agieren die Anleger an den Märkten derzeit recht verhalten. Die Preise für Nordseeöl (Brent) bewegte sich im Tagesverlauf kaum und lag bei 110 Dollar; auch US-Leichtöl (WTI) trieb bei 88 Dollar in ruhigem Fahrwasser. Der Euro kletterte im Vergleich zum Dollar leicht aufwärts. Das überrascht, brachte der lange erwartete EU-Gipfel am Wochenende keine Resultate.... Heizölpreise setzen Höhenflug weiter fort Auch am heutigen Mittwoch steigen die Heizölpreise weiter an, wenn auch etwas weniger stark als in den vergangenen Tagen. Weil sich die Wetterlage deutschlandweit bessert, bemerken auch wir nachlassendes Interesse für Heizölbestellungen. Witterungsbedingt hatte der Heizölverbrauch und das Interesse für Bestellung in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl am Mittwochmorgen […]... Heizölpreise legen erneut spürbar zu Die Heizölpreise haben zum Start in den heutigen Donnerstag erneut spürbar zugelegt. Dabei hat sich die Wetterlage in ganz Deutschland verbessert und auch die Nachfrage nach Heizöl hat abgenommen. Einzig der Ölpreis spielt nicht mit und dürfte den Heizölpreis aktuell antreiben. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl kostet am Donnerstagmorgen 66,63 ? / 100 Liter […]... Heizölpreise mit dritter Preissteigerung in Folge . Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl Der weit verbreitete Spruch ?Aller guten Dinge sind drei? lässt sich aktuell auch auf die Entwicklung der heimischen Heizölpreise beziehen. Nachdem sich die Heizölpreise in den ersten Wochen des Jahres aufgrund von fehlenden marktrelevanten Meldungen noch in einem Seitwärts-Trend mit nur übersichtlichen Preisschwankungen befunden hatten, folgt mit dem […]... Heizölpreise steigen erneut deutlich . Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl Anders als in den ersten Wochen des Jahres, als sich die Kurserhöhungen des Weltmarktes im inländischen Preisgefüge nur unzureichend durchsetzen konnten, ist seit Anfang der Woche eine Aufwärtsbewegung ?im Gleichschritt? festzustellen. Bereits gestern Morgen war gut zu erkennen, dass der jüngste Seitwärts-Trend anhand einer deutlichen Aufwärtsbewegung vorerst vorlassen […]...