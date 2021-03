Heizölpreise geben am Donnerstag erneut nach

Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl

Die Heizölpreise starten in den Donnerstag mit erneuten Preissenkungen. Der Trend nach unten hat sich beim Heizöl auch regional fortgesetzt. Für die aktuelle Preisgestaltung sind ein etwas höheres Angebot und der schwächelnde Ölpreis verantwortlich. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl kostet aktuell im Schnitt 65,63 ?uro / 100 Liter. Das sind rund 0,45 ?uro weniger für Heizöl als Mittwochmorgen. Die Heizöl-Prognose zeigt trotz der Entwicklungen weiter nach oben.

In der regionalen Betrachtung hat es in fast allen Bundesländern erneut Preissenkungen beim Heizöl gegeben. Die Heizölpreise bewegten sich dabei in einer Spanne von – 0,83 ?uro (Saarland) und – 0,06 ?uro (Thüringen) je 100 Liter. Einzig in Sachsen-Anhalt legten die Heizölpreise um 6 Cent zu. Die seit Wochenbeginn spürbare Gegenbewegung beim Heizölpreis hält weiter an. Ein Vergleich der Heizölpreise lohnt sich!

Heizölpreise – Prognose und Empfehlung

Wie man auch an unserem Preischart sehen kann, bewegen sich die Heizölpreise weiter in einem engen Preiskorridor seitwärts. Die kurzfristige Tendenz zeigt eine Neigung zu einem Seitwärtstrend mit leicht niedrigeren Preisen. Als wichtigster Faktor bei der Preisgestaltung für Heizöl gilt weiterhin der Ölpreis. Aber auch die leicht erhöhte Nachfrage trägt zum aktuellen Heizöl-Preisniveau bei.

Die Ölpreise haben im gestrigen Handelsverlauf deutlich nachgegeben. Belastend wirkt sich die Aussetzung von Impfungen in Europa mit AstraZeneca aus. Analysten hegen die Sorge, dass die wirtschaftliche Erholung dadurch verzögert werden könnte. Daneben belasteten auch die Daten der US-Energiebehörde die Ölpreise. Hier hatte sich, entgegen der Voraussage der privaten API, ein deutlicher Bestandsaufbau beim Rohöl fortgesetzt. Die Entscheidung der US-Notenbank die Leitzinsen auf historischem Tief zu belassen, konnten keine Impulse für die Ölpreise setzen. Im frühen Handel notiert die wichtige Nordsee-Sorte Brent bei 67,77 $ / Barrel (- 0,99 $).

Mittel- bis langfristig müssen sich Verbraucher auf höhere Heizölpreise einstellen. Allerdings gibt es auch immer wieder kurzfristige Gegenbewegungen und Unterbrechungen bei der Preisrally auf dem Ölmarkt. Unter diesen Rahmenbedingungen empfehlen wir aktuell die günstigeren Konditionen für einen Heizölkauf zu nutzen, bevor die Preise wieder deutlich ansteigen. Wer jetzt Heizöl kauft, kann sich über für diese Jahreszeit vergleichsweise kurze Lieferfristen freuen.

Die tanke-günstig GmbH wurde im September 2013 gegründet und ist ein Verbraucher- Informationsdienst für Kraftstoffe und Heizöl. Zu diesem Zweck führt das Unternehmen eine stetige Beobachtung dieser Märkte durch und informiert Verbraucher durch tägliche News-Beiträge und Preisrechner über die aktuellen Entwicklungen auf diesen Märkten.

Seit Gründung der Firma haben bereits weit über 20.000 Kunden Heizöl über das Portal bestellt und pro Jahr informieren sich rund 2,5 Mio. Heizölkunden über die aktuellen Preisentwicklungen auf dem Heizölmarkt. Zudem informieren sich jährlich rund 5 Mio. Verbraucher über die günstigsten Tankstellen in Ihrer Umgebung oder Nutzen eines unserer vielen anderen Informationsangebote.

So werden neben den Kerngeschäften der Heizöl-Auftragsvermittlung und der Verbraucherinformation im Tankstellenbereich auch Informationen zu weiteren Energieträgern, wie z. B. Erdgas und Elektrizität, und Informationen rund um das Thema Auto angeboten

