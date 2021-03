HanseWerk-Tochter SH Netz sichert mit neuer Gasübernahmestation die Versorgung mit Erdgas im Kreis Stormarn

Erstellt von Presse

Seit Mitte Februar laufen die Bauarbeiten an der neuen Gasübernahmestation in Hoisdorf von Schleswig-Holstein Netz, Tochterunternehmen von HanseWerk. In einer Gasübernahmestation wird das Erdgas aus dem vorgelagerten Transportnetz übernommen und im Anschluss über das Hochdrucknetz von Schleswig-Holstein Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, weiterverteilt. ?Die neue Station wird ein Ersatz für die bereits bestehende Gasübernahmestation in der Straße Fuhrwegen?, erklärt Projektmanager Daniel Klingberg von Schleswig-Holstein Netz, Tochterunternehmen von HanseWerk. ?Als erste Vorbereitung für die neue Gasübernahmestation haben wir bereits im letzten Sommer eine neue Leitung für den Anschluss der Station gelegt, jetzt läuft der eigentliche Bau der Station.? Schleswig-Holstein Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, investiert 2,5 Millionen Euro in das Projekt.

Eine Gasübernahmestation erfüllt mehrere Funktionen. Sie reduziert nicht nur die Druckstufe, sodass das Gas über das Verteilnetz von Schleswig-Holstein Netz, Tochterunternehmen von HanseWerk, weiterverteilt werden kann, sie erfüllt auch eine wichtige Sicherheitsfunktion: In ihr befindet sich ein Odorraum, in dem das Gas seinen typischen Geruchsstoff erhält, der als Warnsignal dient. ?Dieser Prozess ist besonders wichtig und dient der Sicherheit, denn Erdgas ist von sich aus geruchsneutral?, betont Netzcenterleiter Carsten Hack aus dem Netzcenter Ahrensburg der HanseWerk-Tochter Schleswig-Holstein Netz. Durch diesen Geruchsstoff, der dem Gas beigemischt wird, können beispielsweise Lecks an den Gasleitungen frühzeitig erkannt werden.

Die alte Station auf der anderen Straßenseite bleibt an das Netz angeschlossen, bis die neue Station im Herbst dieses Jahres in Betrieb geht und diese ersetzt. Dadurch sichert der Netzbetreiber SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, eine nahtlose Versorgung mit Erdgas für die Haushalte in der Region.

