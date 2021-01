„Hamburgs beste Arbeitgeber 2021“ und „Top-Arbeitgeber IT“: Gasnetz Hamburg doppelt ausgezeichnet

Erstellt von Presse Allgemein

Hamburg. Gasnetz Hamburg startet mit zwei Auszeichnungen als herausragender Arbeitgeber ins neue Jahr. Wie bereits 2020 führt das Unternehmen auch 2021 das Siegel „Hamburgs beste Arbeitgeber“, das nach einem aufwändigen Umfrageverfahren von der Unternehmensberatung Roos Consult vergeben wird. Und auch die Computer-Zeitschrift CHIP hat das Unternehmen als „Top Arbeitgeber für IT-Jobs 2021“ ausgezeichnet. Dazu hatte das Medium die angebotenen Jobs und das Verhalten des Unternehmens in Bewerbungsverfahren umfassend geprüft.

Bei Gasnetz Hamburg steigt nach der Bekanntgabe der Wasserstoff-Pläne und im Rahmen der Digitalisierung der Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften. Aber auch Fachleute und Berufseinsteiger in den klassischen Technikberufen wie Tiefbauer/in oder Fachhandwerker im Rohrnetz bleiben gefragt. Vor diesem Hintergrund will Gasnetz Hamburg die Auszeichnungen nutzen, um im Personalmarketing seine Attraktivität als Arbeitgeber gegenüber Interessenten zu verdeutlichen. „Wir bieten sehr gute und sichere Jobs mit äußerst attraktiven Leistungen“, unterstreicht Personalleiterin Svenja Bonnichsen. „Diese Auszeichnungen helfen uns, als kleines und hoch attraktives Unternehmen im Bewerbermarkt noch sichtbarer zu werden.“

Der Auszeichnung „Hamburgs beste Arbeitgeber“ liegen qualifizierte Mitarbeiterbefragungen und standardisierte Audits zugrunde, die Roos Consult gemeinsam mit Professor Werner Sarges von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg entwickelt hat. Wie bereits im Vorjahr hatten auch diesmal rund die Hälfte der über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der anonymen Befragung teilgenommen, in der unterschiedlichste Kriterien zur Zufriedenheit und zur Unternehmenskultur abgefragt wurden.

Die Auszeichnung von CHIP basiert auf einer detaillierten Analyse sämtlicher Prozesse rund um Bewerberverfahren und Einstellung von IT-Fachkräften. Dabei untersuchte das Beratungsunternehmen Globis Consulting anhand von Testbewerbungen, ob Bewerber und Bewerberinnen korrekte und umfassende Antworten auf ihre Fragen erhalten. Darüber hinaus wurden die in Stellenausschreibungen enthaltenen Informationen zum Arbeitsumfeld und zur genauen Funktionsbeschreibung überprüft und Bewertungen der im Unternehmen arbeitenden IT-Fachleute ausgewertet. Weniger als ein Drittel der teilnehmenden 2.800 Unternehmen erfüllte die von CHIP geforderten Kriterien und erhielt die Auszeichnung.

„Das Abschneiden bei den beiden Auszeichnungen macht uns stolz, aber wir lehnen uns nicht zurück“, sagt Personalleiterin Bonnichsen. „Wir werten intern alle in den Überprüfungen gewonnenen Erkenntnisse aus und nutzen sie, um uns weiter zu verbessern.“ Nur so sei aus ihrer Sicht ein Bestehen im zunehmend vom demografischen Wandel geprägten Bewerbermarkt möglich. Im Jahr 2020 hat Gasnetz Hamburg 81 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Darunter befinden sich gelernte Fachkräfte ebenso wie Auszubildende und Werkstudierende sowie Praktikantinnen und Praktikanten.

