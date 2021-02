H2-Wertschöpfungskette – Norddeutschland gibt Gas

Weitere Artikel zum Thema::

H. F. Wiebe und Trave EE werden Partner für die Entwicklung von Windparks in Norddeutschland Hamburg/Achim/Lübeck, 14. Juli 2015. Die Unternehmensgruppe H.F Wiebe GmbH & Co. KG (Wiebe) hat einen umfassenden Kooperationsvertrag mit der Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (Trave EE) geschlossen. Trave EE ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadtwerke Lübeck GmbH und der STAWAG Energie GmbH, in dem beide Unternehmen ihre Kompetenzen im Bereich der Erneuerbaren Energien und […]...

Strandreinigung in Norddeutschland:“Don“t Waste My Beach!“ Barefoot Wine und Surfrider sind Teil der weltweiten Ocean Initiatives - erstmalig finden im März auch deutsche Aktionstage statt...

Neue Strategie soll Schweden zum Spitzenreiter in der Batterie-Wertschöpfungskette machen Die von der Europäischen Kommission am Donnerstag vorgeschlagene Batterieverordnung unterstreicht die Notwendigkeit, sowohl den sozialen als auch den Kohlenstoff-Fußabdruck der Batteriebranche zu minimieren. Fossil Free Sweden hat der schwedischen Regierung eine neue nationale Strategie zu Batterien vorgelegt, die zeigt, wie Schweden eine führende Position in der Entwicklung der nachhaltigen Batterie-Wertschöpfungskette einnehmen kann. Die nationale Strategie […]...

VDMA Photovoltaik Produktionsmittel: Wertschöpfungskette der Solarindustrie bricht auseinander tärkte Ausbau aller erneuerbaren Energien notwendig. Die Photovoltaik hat mit kräftigen Kostensenkungen in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie einen ökologischen und ökonomischen Beitrag zur Energiewende leisten kann. Die Produktionstechnologie für Solarenergie stammt nach wie vor größtenteils aus Deutschland. Derzeit bricht die Herstellungskette in Europa und Deutschland jedoch gerade an einer entscheidenden Stelle auseinander: der […]...