Nationale Wasserstoffstrategie für Kommunen und Industrie

Über die Chancen und Möglichkeiten der Nationalen Wasserstoff-Strategie für Kommunen und Industrieunternehmen informiert TÜV SÜD im Rahmen des H2-Forums am 1. September 2020, das zur Veranstaltungsreihe der Europäischen Wasserstoff Allianz gehört. Veranstalter dieses Forums ist TÜV Hessen. Ausgewiesene Wasserstoff-Spezialisten vermitteln Informationen über Produktion, Transport, Speicherung und Anwendung von Wasserstoff in verschiedenen Bereichen. Im Mittelpunkt stehen praktische Beispiele aus dem Pipelinebau, zu Anforderungen an Leitungen für die Wasserstoff-Beimischung sowie zu Power-to-Gas-Anlagen und Wasserstoff-Tankstellen.

Die Europäische Wasserstoff Allianz ist eine Informations- und Austauschplattform von TÜV SÜD, die Stakeholder aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammenbringt und sich aktuell in Gründung befindet.

Das H2-Forum von TÜV SÜD findet am 1. September 2020 von 9:00 bis 11:30 Uhr statt. Die Online-Veranstaltung wird über GoTo-Webinar durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung ist bis 26. August 2020 möglich unter www.tuev-hessen.de/wasserstoff. Das nächste H2-Forum ist bereits für November 2020 geplant.

