Gute Vorsätze für 2021: 74 Prozent wollen klimafreundlicher konsumieren

Drei von vier Deutschen ist ein nachhaltiger Lebensstil wichtig oder sogar sehr wichtig. Und fast die Hälfte gibt an, das Klimaschutz und Nachhaltigkeit relevante Themen in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis sind. Das geht aus einer repräsentativen YouGov-Umfrage hervor, die das Klimaschutz-Unternehmen LichtBlick anlässlich des Earth Overshoot Days (EOD) am 22. August in Auftrag gegeben hat. […]...