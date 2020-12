greentech betritt den niederländischen PV-Markt und verstärkt seine Zusammenarbeit mit Obton

Erstellt von Presse Allgemein

Im September 2020 hat das international agierende Projektentwicklungs- und Asset-Management-Unternehmen Obton erfolgreich einen PV Park mit einer Leistung von 7 MWp im niederländischen Heerenveen in Betrieb genommen. Von Beginn an übernimmt der Photovoltaik-Dienstleister greentech umfassende Leistungen der technischen Betriebsführung für das Projekt. Durch die tägliche Fernüberwachung sowie den Einsatz von erfahrenem Fachpersonal im Störfallmanagement sowie für die Wartung- und Inspektionsaufgaben wird ein störungsarmer Betrieb sichergestellt. In monatlichen Reports werden die wichtigsten Kennzahlen der Anlage analysiert, um die Erträge der Anlage langfristig zu optimieren und eine hohe Transparenz über das Investment für den Kunden sicherzustellen.

greentech ist bereits seit einiger Zeit als technischer Berater und Owner?s Engineer sowie im Bereich Aftersales im niederländischen PV-Markt aktiv. Das lokale Know-How sowie die langjährigen Erfahrungen aus anderen Märkten können nun in das erste vollumfängliche Betriebsführungsmandat in den Niederlanden eingebracht werden.

?Die Ausweitung der Zusammenarbeit mit Obton und das entgegengebrachte Vertrauen erfüllt uns mit Stolz und bestätigt unseren Weg als verlässlicher und professioneller Partner für einen der größten Player auf dem europäischen PV Markt. Des Weiteren freuen wir uns sehr über den Eintritt in den zukunftsträchtigen niederländischen Markt.? (Jörn Carstensen, Geschäftsführer bei greentech)

?Wir haben die Qualität der greentech Betriebsführung bei einigen Projekten bereits kennengelernt und freuen uns, das PV-Projekt Heerenveen nun auch in die Betriebsführung der greentech zu geben. Die detaillierte Vorbereitung und reibungslose Anbindung der Anlage in die Betriebsphase bestätigen bereits jetzt unsere Erwartungen.? (Horst Sonnleitner, Head of Technics International bei Obton)

Obton ist ein Investment und Management Unternehmen, das sich auf Projekte im Bereich erneuerbare Energien spezialisiert. Obton agiert international und betreut ein schnell wachsendes Photovoltaik-Portfolio von mehr als 800 Solarparks mit einer Gesamtkapazität von 982MWp. Die Anlagen sind hauptsächlich auf Frankreich, Italien, Deutschland, Belgien und die Niederlande verteilt. www.obton.com.

greentech ist ein Dienstleistungsunternehmen mit Standorten in Hamburg & Leipzig sowie Milton Keynes in Großbritannien, das sich auf die Betriebsführung von Photovoltaikanlagen spezialisiert hat. greentech bietet mit einem interdisziplinären Team von erfahrenen Experten ein Full-Service-Betriebsführungskonzept für PV-Anlagen aller Größenklassen sowie Leistungen zur Qualitätssicherung und Ertragsmaximierung. greentech arbeitet unabhängig von Komponenten-Herstellern und Generalunternehmern und vertritt somit ausschließlich die Interessen der Anlagenbesitzer. Mit einem umfangreichen Leistungsangebot und einem aktuellen Portfolio von mehr als 600 MWp zählt greentech zu den größten unabhängigen Betriebsführern weltweit. Zu dem wachsenden Kundenstamm von greentech gehören sowohl private Anlagenbesitzer als auch Stadtwerke, regionale und internationale Energieversorger, Versicherungen und Investmentfonds.

Neben den klassischen Dienstleistungen in der technischen und kaufmännischen Betriebsführung bietet greentech weiterführende Services für alle Projektphasen an.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://greentech.energy

Weitere Artikel zum Thema:: greentech gewinnt Auftrag für die technische Betriebsführung für Obtons 65 MW Photovoltaik Projekt in Mecklenburg-Vorpommern Vor kurzem hat Obton als eines der international führenden Projektentwicklungs- und Asset-Management-Unternehmen in der Photovoltaik-Branche den Kaufvertrag für das 65MW Projekt in Ganzlin unterzeichnet. Die Projektentwicklung und Planung der Anlage erfolgte durch das australisch-chinesische Unternehmen Clenergy, welches sich auf PV-Unterkonstruktionen und Projektentwicklung spezialisiert hat. Bereits im Juni 2020 soll die Inbetriebnahme der Anlage stattfinden. greentech […]... greentech und EnBW beschließen Zusammenarbeit Die EnBW hat im Dezember 2017 die 10 MWp Freiflächenanlage in Eggesin, Mecklenburg-Vorpommern fertiggestellt. greentech ist seit der Abnahme der 10 MWp PV-Anlage für deren Instandhaltung verantwortlich. Das Service-Paket umfasst quartärliche Inspektionen sowie umfangreiche Wartungs- und Messarbeiten, um den technischen Zustand des Solarparks kontinuierlich zu überprüfen und den Anforderungen der Komponentenhersteller zu entsprechen. Ein besonderer […]... greentech und Tartessos bündeln Kräfte für den spanischen PV Markt Das in Spanien ansässige Projektentwicklungsunternehmen Tartessos Power Development (TPD) und greentech vereinbaren eine Kooperation, um gemeinsam den spanischen PV Markt im Bereich der Technischen Betriebsführung zu bearbeiten. TPD ist ein erfolgreiches Unternehmen in der PV-Projektentwicklung auf dem spanischen Markt. Das Management-Team vereint mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Projektentwicklung, der Bauphase sowie dem Betrieb […]... Solar Frontier Europe und greentech bauen ihre Zusammenarbeit aus Solar Frontier Europe ist der Betreiber von drei britischen 5MWp Solarparks in Herefordshire und North West. Die Anlagen wurden in 2016 mit Solar Frontier Modulen auf fest aufgeständerten Gestellsystemen und mit Zentralwechselrichtern errichtet. greentech war von Beginn an der technische Betriebsführer und hat sich um die ertragsreichen Anlagen mit einem umfangreichen Servicepaket gekümmert. Um mit […]... greentech tritt in den polnischen PV-Markt mit dem Gewinn eines TBF-Mandats für das 66 MWp Portfolio eines Lords LB Asset Management Fonds ein Der von der litauischen Investmentgesellschaft Lords LB Asset Management verwaltete Energie und Infrastruktur KMU Fonds stellt derzeit den Bau und den Netzanschluss von sechsundsechzig 1 MWp Photovoltaikprojekten fertig, die über Nordpolen verteilt sind. Für den Betrieb und die Wartung des Portfolios, aufgeteilt auf acht polnische Projektgesellschaften, hat der Energie und Infrastruktur KMU Fonds einen Fünfjahresvertrag […]...