Global GameChange Solar betritt den südafrikanischen Markt mit überlegenen PV-Trackern für Utility-Scale-Projekte

GameChange Solar, ein führender Global Player, hat seinen ersten Vorstoß in den südafrikanischen Markt unter der Leitung von Regional Manager (Southern Africa) Russ Bowden in Johannesburg gemacht.

Als führender Anbieter von einachsigen Trackern und Fixed-Tilt-Lösungen verfügt GameChange Solar über ein bedeutendes Wissensreservoir rund um erneuerbare Energien.

Derick Botha, Chief Commercial Officer von GameChange Solar, zeigte sich begeistert über den neuesten Meilenstein in der Unternehmensentwicklung: „Nachdem ich vor über 20 Jahren meine Karriere im Solarbereich in Südafrika begonnen habe, war es ein langjähriges Ziel, wieder auf dem südafrikanischen Markt aktiv zu werden. Ich freue mich, meinem Heimatmarkt ein Produkt anbieten zu können, von dem wir glauben, dass es die Beschaffungsprogramme für erneuerbare Energien in der Region erheblich beeinflussen wird und eines, das modernste Technologie mit geringen Installations- und Wartungskosten bietet. Das macht die Lösung kostengünstig.“

Russ Bowden bringt eine Fülle von Erfahrung, Know-how und Verständnis für erneuerbare Solarprojekte und Solar-Tracking-Systeme in das Unternehmen, und sein Verständnis der Herausforderungen und Dynamik der südlichen afrikanischen Region ist von unschätzbarem Wert. Unser Timing ist entscheidend für die Wiederbelebung der Regierung bei der Beschaffung erneuerbarer Energien, sowohl im aktuellen Beschaffungsprogramm für unabhängige Stromerzeuger (RMIPPPP) zur Risikominderung als auch im erwarteten Start von Runde 5 des unabhängigen Beschaffungsprogramms für erneuerbare Energien (REIPPP). Diese Projekte bieten die Möglichkeit, neue Energieerzeugung zu beschleunigen und den Weg für eine erhöhte Energiesicherheit zu ebnen, um die Auswirkungen des Lastabbaus, einem wichtigen Hemmer des Wirtschaftswachstums des Landes, zu milder“, kommentierte Bowden. Er fügte hinzu, dass GameChange Solar hält derzeit Diskussionen mit südafrikanischen Partnern, um ihr Produkt lokal herzustellen. „Wir glauben, dass wir in einer starken Position sind, um die lokalen inhaltlichen Anforderungen sowohl des Risk Mitigation Independent Power Producer Procurement Programme (RMIPPPP) als auch zukünftiger Runden des REIPPP zu Preisen zu erfüllen, die wettbewerbsfähig bleiben. Wir glauben, dass die einachsigen Tracking-Systeme von GameChange Solar den lokalen Entwicklern von Solarkraftwerken die Möglichkeit bieten werden, ihre Erträge zu steigern, während sie immer noch einen Zuschlag erhalten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Russell Bowden unter Russ.Bowden@gamechangesolar.com (Handy) +27 (0) 82 880 1449 oder besuchen Sie gamechangesolar.com

Kontakt- und Medienanfragen richten Sie bitte an Derick Botha +1 (302) 528-2125

E-Mail: derick.botha@gamechangesolar.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1432073/GameChange_Solar.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3056414-1&h=583621038&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3056414-1%26h%3D1488387422%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1432073%252FGameChange_Solar.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1432073%252FGameChange_Solar.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1432073%2FGameChange_Solar.jpg)

