Gegen die stille Krise: Content Garden stockt 2021 bei „grünen Themen“ auf

Im Vorfeld des Petersberger Klimadialogs fordert die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., den internationalen Klimaschutz auch in der Corona-Krise weiter zu verfolgen. „Die Corona-Pandemie zeigt gerade, wie wichtig rechtzeitige Vorsorge und internationale Zusammenarbeit sind“, so vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Vor allem nach dem unzureichenden Ergebnis der UN-Klimakonferenz in Madrid sind nach Ansicht […]...

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen: Best IT hat als E-Commerce-Agentur und Entwickler zahlreicher preisgekrönter Webshops in kürzester Zeit einen drastischen Wechsel vollzogen. „Wir haben mit der neuen Home Office-Arbeitsstruktur der Umwelt einen Gefallen getan und zur Hochzeit der Beschränkungen monatlich ca. 3.500 Liter Kraftstoff für Fahrzeuge und fast 9.000 Kilogramm an CO2-Emissionen einsparen können. Darüber […]...