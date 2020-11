FGH und GEOPLEX GIS GmbH entwickeln Webanwendung GridCheck

"Die Umfirmierung und der neue Name sind ein klares Zeichen an den Markt. Wir wachsen als "Care-Energy" nicht nur rasant bei den Kundenzahlen für unsere Versorgung durch Contracting. In Zukunft bieten wir ein Full-Service-Angebot an Energiedienstleistungen auch für Energieproduzenten, Energiehändlern, Anlagenbetreibern, Industriebetriebe, Analysten und Netzbetreiber. Wir haben unser Serviceangebot durch die Hinzunahme strategischer Kooperationspartner, deren P...