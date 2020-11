Solarinnovation des Jahres

Der afrikanische Solarverband African Solar Industry Association (AFSIA) hat das Memminger Solarunternehmen Phaesun mit dem renommierten AFSIA Solar Award 2020 für die Implementierung einer solarbetriebenen Wasserentsalzungsanlage in Tansania in der Kategorie ?Solar Innovation of the Year? ausgezeichnet.

Im Rahmen des REvivED Water Innovations- und Entwicklungsprojektes hat Phaesun gemeinsam mit weiteren Partnern eine solarbetriebene Wasserentsalzungsanlage, die auf Elektrodialyse-Technologie basiert, entwickelt. Diese Technologie eignet sich für versalzene Grundwasservorkommen, deren Salzgehalt gesundheitsschädlich ist, aber unter dem von Meerwasser liegt. Durch die hohe Energieeffizienz der Elektrodialysetechnologie eignet sie sich hervorragend für autark betriebene Systeme, die den Strom einzig durch Solarmodule beziehen..

Phaesun hat zwischen 2018 und 2020 insgesamt acht Pilotanlagen installiert, fünf davon in Somaliland und Tansania. Hier werden sie insbesondere in Wüstenregionen eingesetzt, um die Wasserqualität von versalzenen Dorfbrunnen, welche die ländliche Bevölkerung als Trinkwasservorrat nutzt, zu verbessern.

Das REvivED Water Projekt wurde offiziell nach 4 Jahren Laufzeit im Juli 2020 beendet. Nun arbeitet Phaesun mit drei weiteren Partnern daran, die bisher manuell gefertigten Entsalzungsanlagen zur Serienreife weiter zu entwickeln. Ziel ist es, diese zu marktfähigen Preisen in infrastrukturell schwachen Regionen in Entwicklungsländern zu verkaufen, um die Trinkwasserversorgung zu verbessern.

AFSIA, mit Sitz in Kigali/Uganda, ist die wichtigste Vereinigung von Solarunternehmen auf dem afrikanischen Kontinent. Jährlich zeichnet sie besondere Leistungen auf dem afrikanischen Solarmarkt aus. Phaesun konnte sich in der Kategorie Solarinnovation des Jahres gegen die Konkurrenten The Sun Exchange und Schneider Electric, die im Bereich der ländlichen Elektrifizierung aktiv sind, durchsetzen.

Aufgrund der Corona-Situation fand die Preisverleihungen virtuell im Rahmen des African Energy Forums statt. Die komplette Preisverleihung der AFSIA Solar Awards ist unter folgendem Link verfügbar:

https://www.youtube.com/…

Den Ausschnitt, in dem Phaesun geehrt wird, finden Sie hier:

https://www.youtube.com/…

Phaesun GmbH mit Sitz in Memmingen hat sich seit der Firmengründung im Jahre 2001 auf den Vertrieb, den Kundendienst und die Installation von Off-Grid Photovoltaik- und Windkraftsystemen spezialisiert. Als einer der weltweit führenden Systemintegratoren von netzunabhängigen Versorgungssystemen bietet Phaesun Produkte aller renommierten Hersteller dieser Branche an. Internationales Projektmanagement, zielführende Kundenschulungen und technische Unterstützung vervollständigen das umfassende Serviceangebot. Phaesun mit Niederlassung in Frankreich kann auf ein weltweites Partner- und Vertriebsnetzwerk zurückgreifen.