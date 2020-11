Feinstaubreduktion bis 95% mit Top Clean Outside

Erstellt von Presse Heiztechnik, Sonstige

Alle Jahre wieder ─ hitzige Diskussionen in der Heizperiode

In der Heizperiode erhitzen sich wieder mal die Gemüter bei Diskussionen um die wirkungsvollsten und umweltverträglichsten Wärmeenergiequellen. Sehr oft wird über dicke Luft und die Produktion von Feinstaub beim Heizen mit Holz als Negativaspekte in die Waagschale geworfen.

Diese Bedenken und dieser Mythos sind heute nicht mehr zeitgemäß, zumindest dann, wenn ein moderner Feinstaubfilter wie beispielsweise der TOP CLEAN von Poujoulat zum Einsatz kommt.

Für die Nachrüstung (Renovierung) und beim Neubau

Das System TOP CLEAN Outside wurde so entwickelt, dass es bei (fast) allen Schornsteinvarianten nachgerüstet werden kann. So ist die Nachrüstung möglich bei gemauerten, quadratischen oder rechteckigen Schornsteinen mit und ohne vorhandenem Sanierungsrohr. Der Lieferumfang für die Nachrüstung besteht aus:

– 1 Elektrofilterkasten mit einem Temperaturfühler

– 1 Gehäuse aus Edelstahl

– 1,6 m lange Elektrode

– 1 Befestigungsplatte

– 4 Befestigungswinkel

– 1 Schutzring

Beim Schornsteinneubau wird ganz einfach der komplette TOP CLEAN Outside als kompakte Einheit auf die Schornsteinmündung aufgesetzt.

Dank der äußert flexiblen und robusten Diode ist die Schornsteinreinigung mit dem Stoßbesen und der Kehrleine weiterhin problemlos möglich.

Für die Wartung des Filters lässt sich das Gehäuse mit wenigen Handgriffen entfernen und die Filtereinheit bei Bedarf demontieren.

Sicherheit durch Zulassung

Das System TOP CLEAN Outside hat vom DIBt die Zulassungsnummer Z-7.4-3451 erhalten und ist zugelassen in den Ländern Deutschland, Schweiz, Italien, Litauen und Frankreich. Zugelassen ist das Filtersystem TOP CLEAN bis zu einer Heizleistung von 40 kW, für die Festbrennstoffmaterialien Stückholz, Pellets und Hackschnitzel.

Service

Per Direktkontakt unter der Tel. (0 67 61) 94 14 – 0 oder der E-Mail: zentrale@poujoulat.de erfolgen Beratungen wie auch Konfigurationsunterstützung unmittelbar von Fachleuten. Ergänzend steht die Planungsabteilung von Poujoulat den Heizungsfach- betrieben und Fachhandwerkern zur Unterstützung der Anlagenberechnung, der Angebotserstellung und für praxisrelevante Tipps und Anregungen zur Verfügung. Bei umfangreichen Maßnahmen oder Projekten wird selbstverständlich auch die Vor-Ort-Beratung angeboten.

Weitere Artikel zum Thema:: Diskussionen zu Feinstaub in der Heizperiode Mit Abgassystemen von Poujoulat ist weder Fein-staub noch dicke Luft bei der Nutzung von Scheitholz, Pellets und Hackschnitzeln ein Thema. Alle Jahre wieder ─ hitzige Diskussionen in der Heizperiode In der Heizperiode erhitzen sich wieder mal die Gemüter bei Diskussionen um die wirkungsvollsten und umweltverträglichsten Wärmeenergiequellen. Sehr oft wird dicke Luft und die Produktion von […]... CEB Clean Energy Building ebnet Weg zur Plusenergiegemeinde Die CEB Clean Energy Building vom 6. bis 8. März 2014 in Stuttgart bietet Tagungsprogramm für Kommunalvertreter zur lokalen Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen / Mit Gastreden des baden-württembergischen Wirtschaftsministers Dr. Nils Schmid und des Stuttgarter Oberbürgermeisters Fritz Kuhn / Premiere für den RENERGY AWARD in den Kategorien Energienachhaltige Kommune, Passivhaus und Erneuerbare Energien Die CEB Clean Energy Building, eine der führenden ... CEB Clean Energy Building verzeichnet großes Interesse an energieeffizientem Bauen und Sanieren Der 1. RENERGY Award geht an Heinz Nägele, Bürgermeister der Gemeinde Wüstenrot, an die Solarpioniere Timo Leukefeld und Stephan Riedel für ihre energieautarken Einfamilienhäuser und an den Passivhaus-Architekten Gernot Vallentin. Die Fachmesse mit Kongress CEB Clean Energy Building hat einmal mehr gezeigt, dass das Interesse an energieeffizientem Bauen und Sanieren ungebrochen hoch ist. Über 1.200 Architekten, Ingenieure, Energieberater, Kommunalvertreter ... CEB Clean Energy Building 2015 präsentiert Trends im energieeffizienten Hausbau und zur Energieeinsparung Die Kongress-Fachmesse CEB im Mai 2015 in Stuttgart stellt Aktivhaus- und Passivhaus-Baukonzepte in den Mittelpunkt und lädt zum "1. Baden-Württembergischen Industrie- und Gewerbeforum: Energieeffizienz" ein... Let’s clean up Wormser Wäldchen! EWR beteiligt sich an ebwo-Aktion...