Energy Efficiency Award 2021: Bewerbungsfrist bis 25. Juni verlängert

– dena sucht Erfolgsprojekte und Konzepte – einfache Onlinebewerbung Die Deutsche Energie-Agentur (dena) verlängert den Bewerbungszeitraum für den Energy Efficiency Award 2020: Neuer Stichtag ist der 30. Juni 2020. Die Auszeichnung wird von der dena jährlich an herausragende Energieeffizienzprojekte in Unternehmen vergeben und ist mit Preisgeldern von insgesamt 30.000 Euro dotiert. Bewerben können sich Unternehmen […]...

– Private und öffentliche Unternehmen können sich in vier Kategorien bewerben – Neben messbaren Erfolgen auch neue Energiesparkonzepte gesucht – Preisgelder in Höhe von 30.000 Euro Der internationale Energieeffizienz-Wettbewerb der Deutschen Energie-Agentur (dena) geht in die Verlängerung. Noch bis 15. Juli können private und öffentliche Unternehmen Projekte und Konzepte zur Senkung des Energieverbrauchs einreichen. Wer […]...