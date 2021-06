Emerson-Vorträge auf der ACHEMA Pulse setzen Akzente zur Optimierung der betrieblichen Performance und ökologischen Nachhaltigkeit

Als Premium-Partner der virtuellen Veranstaltung ACHEMA Pulse 2021 wird Emerson eine Reihe von Präsentationen halten, in denen dargelegt wird, wie fortschrittliche Automatisierung Unternehmen der Chemischen Industrie und der Life Science Industrie dabei unterstützen kann, die betriebliche Leistung und die ökologische Nachhaltigkeit schrittweise zu verbessern. Anhand von Keynotes zum Thema Vordenkerposition, Anwenderfallstudien und Technologiepräsentationen von Emerson-Experten wird den Delegierten gezeigt, wie sie Prozesse erfolgreich digital transformieren können, um die Herausforderungen der Dekarbonisierung zu meistern, die betriebliche Effizienz zu steigern, die Qualität zu verbessern und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Folgende Sessions basieren auf Kundenerfahrungen:Dow beschreibt, wie durch digitale Transformation reale Ergebnisse erzielt werden können.Covestro führt die Teilnehmer durch ein Migrationsprojekt für verteilte Steuerungssysteme in einer Batch-Produktionsanlage.Die BASF erläutert den Prozess sowie die Vorteile der Zustandsüberwachung von Steuerungssystemen.Evonik gibt Einblicke in die digitale Transformation verfahrenstechnischer Anlagen.Dynea erörtert die Implementierung kabelloser Überwachungslösungen.Applikon erklärt, wie mit einer einheitlichen Automatisierungsplattform die Kosten für Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln gesenkt und die Markteinführungszeit verkürzt werden können. In der ersten von zwei Keynote-Präsentationen mit dem Titel ?Der Beginn einer neuen Ära in der Automatisierung? untersucht Roel Van Doren, Group President Global Sales bei Emerson, wie Innovationen die Welt gesünder, sicherer, intelligenter und nachhaltiger machen, und erläutert, wie fortschrittliche Automatisierungstechnologien Industrieunternehmen zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit verhelfen und die Energieeffizienz verbessern können, indem sie die Anlagenperformance optimieren und den Bedarf an sauberen Kraftstoffen – wie Wasserstoff – decken. In einer zweiten Keynote mit dem Titel ?Drei Kerntechnologien, die die Automatisierung neu gestalten? legt Peter Zornio, Emersons Chief Technology Officer, dar, wie neue Technologien neue industrielle Computerarchitekturen schaffen, die dazu beitragen, den Betrieb zu transformieren und die Effizienz zu verbessern. ?Anlagenzuverlässigkeit und Prozessverfügbarkeit befähigen Chemieunternehmen, ihre Leistungsziele zu erreichen?, erklärt Van Doren. ?Unsere Präsentationen adressieren diese Herausforderung und beschreiben Möglichkeiten zur Minderung von Prozessstörungen sowie zur Maximierung der Verfügbarkeit, zur digitalen Transformation von Prozessen für mehr Zuverlässigkeit und zur sicheren Migration moderner Lösungen ohne Produktionsunterbrechung. Life Science Unternehmen sind angehalten, Kosten zu senken und die Überleitung von der Forschung zur Produktion unter strikter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu beschleunigen. Wir zeigen, wie Emerson dazu beitragen kann, Abläufe und Engpässe zu rationalisieren sowie effiziente Echtzeit-Lösungen für Datenmanagement, Produktqualität, Zuverlässigkeit und Betriebskosten erstellen. ? Einen Schwerpunkt wird die Erzielung ökologischer Nachhaltigkeit bilden. Dies umfasst die Implementierung von Lösungen, die den Einsatz alternativer Kraftstoffe und kohlenstoffarmer Energiequellen, die Reduzierung des Energie- und Materialverbrauchs in Produktionssystemen sowie das Management und die Eliminierung von Produktionsemissionen ermöglichen. Emerson-Experten befassen sich mit Themen wie Emissionsüberwachung, -kontrolle und -optimierung, Erhöhung der Energie- und Zuverlässigkeitsleistung durch verbesserte Kontrolle und Beschleunigung des Übergangs in eine saubere Zukunft mit Wasserstoff. „Industrieunternehmen müssen einen strategischen Wandel hin zu ökologischer Nachhaltigkeit vollziehen“, sagt Van Doren. ?Wir widmen dieser Herausforderung daher diverse Vorträge, einschließlich Präsentationen, in denen Möglichkeiten zur Dekarbonisierung aufgezeigt werden. Erläutert wird, wie die Optimierung der Regelkreisleistung zur Verbesserung der Energieeffizienz beiträgt und welche Rolle die Automatisierung bei der Deckung des höheren Wasserstoffbedarfs spielt.?

Weitere Informationen zu Emersons ACHEMA Pulse-Vorträgen finden Sie unter: www.Emerson.com/de-de/news/automation/achema-pulse.

