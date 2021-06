Einladung zum Pressetermin vor Ort: Petitionsübergabe zum Stopp von Öl- und Gasförderung im Kavango-Becken

Weitere Artikel zum Thema::

100.000 Stimmen gegen Fracking undÖlförderung an den Zuflüssen des Okavango-Deltas: Entwicklungsminister Müller muss sich für Stopp der Ölbohrungen einsetzen – Biodiversität, Natur und Lebensgrundlage vieler Menschen werden zerstört, wenn das kanadische Öl- und Gasunternehmen ReconAfrica seine Ölförderpläne in der Kavango Zambezi Conservation Area umsetzen kann – Aktivistinnen und Aktivisten haben Brief und Petition mit 100.000 Unterschriften an Deutsche Botschaft in Namibia übergeben und fordern Entwicklungsminister Müller auf, sich für eine neutrale Umweltverträglichkeitsprüfung einzusetzen – […]...

Einladung zum Umweltfest mit Pressetermin: Weltrekordversuch mit 30.000 Plastiktüten auf dem Tempelhofer Feld Kampagne "Berlin tüt was!" bildet längste Plastiktütenkette der Welt als Zeichen gegen Ressourcenverschwendung - 30.000 Tüten entsprechen Berlins stündlichem Verbrauch - Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde geplant - Schirmherr ist Hannes Jaenicke Sehr geehrte Damen und Herren, tausende Besucher des Umweltfests der Stiftung Naturschutz Berlin werden am kommenden Samstag aus 30.000 Plastiktüten eine neun Kilometer lange Kette in Form eines Au...

Einladung Pressetermin Forschungspolitik am 2.2. Wie nachhaltig ist die Wissenschaft? Wissenschaftsjahr 2012 für Reformen der Wissenschafts- und Forschungspolitik nutzen. Das Forschungsministerium hat das Wissenschaftsjahr 2012 unter das Motto Nachhaltigkeit gestellt. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sieht jedoch in Deutschland große Defizite in punkto Nachhaltigkeitsforschung. Zunehmende Drittmittel- und Exzellenzorientierung haben die Blickwinkel verengt. Für Fragestellungen wie die Energi...