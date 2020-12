E-Mobilität Förderung

Die KfW kündigte eine weitere Förderung an. Diesmal: Wallboxen. Ziel sei es, die Motivation von Privatpersonen zu steigern auf Elektromobilität umzusteigen. Die Wallbox, also die “Tankstelle für E-Autos”, ist vor allem im privaten Haushalt wichtig, um eine ausreichende und flexible Ladeinfrastruktur zu schaffen. Wie die KfW mitteilte, wird bei Kauf, Einbau und Anschluss eine Förderung von […]...

Da Umweltschutz immer wichtiger wird und damit verbunden mehr in den Ausbau von erneuerbaren Energien investiert wird, erhalten zukünftige Betreiber von Photovoltaikanlagen (Dachsolaranlagen oder Balkonsolaranlagen) Förderungen von der Regierung von Unterfranken. Das 10000 Häuser-Programm bezuschusst Photovoltaikprojekte innerhalb Bayerns. Mehr Förderungen können in den nächsten Jahren erwartet werden, nachdem die Gemeinde Heroldsberg die Förderung von regenerativen […]...

Mit den neuen Ladesäulen in Attendorn, Drolshagen, Olpe und Wenden sorgt Bigge Energie für den Fortschritt der E-Mobilität in der Region. Darüber hinaus bietet der Energieversorger jetzt für das sichere und schonende Aufladen in der heimischen Garage oder auch auf dem Firmenparkplatz seinen “Wallbox-Service” – also die Installation einer speziellen Wandladestation. Sein E-Auto einfach per […]...