E.DIS und ENRO Ludwigsfelde bündeln ihre Kräfte

Erstellt von Presse Allgemein

Ludwigsfelde. E.DIS hat zum 1. Juli 2021 die ENRO Ludwigsfelde Energie GmbH übernommen. Die Netzbetreiber und Energiedienstleister aus Brandenburg arbeiten somit zukünftig gemeinsam im Bereich der Energieversorgung. E.DIS betreibt bereits Stromnetze, Gasnetze und Wärmenetze in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und vergrößert damit sein Wirkungsgebiet in einer der wichtigsten Wachstumsregionen. ENRO wiederum ermöglicht die Zusammenarbeit neue Perspektiven und Wachstumschancen. Weitere Informationen zu Stromnetzen, Gasnetzen und Wärmenetzen sind unter www.e-dis.de zu finden.

E.DIS, der Netzbetreiber und Energiedienstleister aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, hat sämtliche Anteile an ENRO von der EWE Vertrieb GmbH übernommen. Über den Kaufpreis haben die beteiligten Seiten Stillschweigen vereinbart. Jürgen Schütt, Mitglied des Vorstandes bei E.DIS, betont: „Wir freuen uns, unser Engagement hier in der Wachstumsregion am südlichen Berliner Rand weiter ausbauen und stärken zu können. Insbesondere für die Wärmeaktivitäten von ENRO und E.DIS sehen wir gute gemeinsame Entwicklungsperspektiven.“ Wer mehr über die Investitionen des Netzbetreibers in Brandenburg erfahren möchte, klickt auf https://www.moz.de/lokales/fuerstenwalde/energieversorgung-neues-e.dis-haus-sorgt-fuer-spannung-in-fuerstenwalde-54730082.html.

Der Energiedienstleister ENRO realisiert individuelle und maßgeschneiderte Energielösungen rund um Strom, Gas, Wärme und Netze für den mittleren und gewerblichen Bereich in Ludwigsfelde in Brandenburg. Der Netzbetreiber E.DIS erwirbt mit ENRO auch die dazugehörige ENRO Netz GmbH. E.DIS verantwortet bereits den Betrieb der Stromnetze, Gasnetze und Wärmenetze in vielen Regionen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und hat jüngst ein neues Umspannwerk in der Region Ludwigsfelde in Betrieb genommen. Ludwigsfelde mit seinem Industriepark ist für den Netzbetreiber eine Wachstumsregion, deren Netzsicherheit E.DIS mit der neuen Anlage weiter erhöht. Darüber hinaus ergänzt die Wärmesparte von ENRO die Angebotspalette von E.DIS in den Bereichen Wärme für Industrie, Gewerbe und Haushalte insbesondere in Brandenburg. E.DIS informiert über Versorgungssicherheit, Stromnetze, Gasnetze und Wärmenetze unter www.e-dis.de.

