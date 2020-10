Die Eurasian Resources Group unterstützt mit einem Online-Programm Kinder in Zeiten von COVID-19

Die Eurasian Resources Group (ERG), eine führende diversifizierte Unternehmensgruppe, für Bodenschätze mit Büros in 15 Ländern und Hauptstandort in Luxemburg, führte in ihrem Heimatland Kasachstan das Programm, Momentum-ON“ durch. Es unterstützte damit ERG-Mitarbeiter und ihre Angehörigen in der COVID-19-Pandemie, indem es junge Familienmitglieder darin bestärkte, ihr unternehmerisches Können zu entdecken und weiterzuentwickeln. Das Online-Programm wurde vorrangig für 8- bis 10-jährige Schüler entwickelt, die Kinder von ERG-Mitarbeitern sind und Schulen in den Heimatstädten der Gruppe besuchen. Es fand über acht Wochen hinweg in Kooperation mit dem Verein „Freunde der Universität Tel Aviv“ statt und gab 32 Studentinnen und Studenten zwischen 14 und 17 Jahren die Chance, interaktiv und konstruktiv Schlüsselkompetenzen, wie z. B. unternehmerisches und kaufmännisches Denken, zu erwerben. Die neu erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten konnten sie anschließend in Teams unter Beweis stellen, indem sie ihre Geschäftsideen präsentierten.



Das Online-Trainingscamp „Momentum-ON“ ist Teil des dreijährigen ERG-Programms „Student Entrepreneurship Ecosystem“, das vor drei Jahren ins Leben gerufen wurde. Bis heute nahmen mehr als 5.000 junge Studentinnen und Studenten von neun Universitäten und einem College im Tätigkeitsraum der ERG in Kasachstan teil und absolvierten Kurse in den Bereichen „Unternehmertum“ und „Start-up-Entwicklung“.



Die Momentum-ON-Teilnehmer wurden von führenden Businessmentoren geleitet und profitierten von einer großen Vielfalt an Einblicken und Aktivitäten, in deren Anschluss sie der Jury ihre Geschäftsideen vorstellen konnten. Aus der großen Zahl von Geschäftsideen konnte das Projekt „Green Heart“, welches eine Auswahl an biologisch abbaubaren Taschen aus umweltfreundlichen Materialien präsentierte, die Jury am meisten überzeugen.



Dr. Alexander Machkevitch, Vorsitzender des ERG-Verwaltungsrats, erklärte: „Der neue Online-Trainingskurs macht sich Ideen aus unserem Programm ‚Student Entrepreneurship Ecosystem‘ zunutze, einer langfristigen Initiative der Gruppe, die ein Mittel zur Förderung des Unternehmertums und zur Unterstützung unserer lokalen Gemeinschaften darstellt. Dies ist für die Region, in der wir tätig sind, wichtig und hilfreich, besonders jetzt, in dieser schwierigen Zeit. Die Gruppe ist stets bemüht, junge Menschen, die in der Nähe unserer Betriebe leben, zu ermutigen, unternehmerische Schlüsselkompetenzen zu entwickeln, die zunehmend als entscheidend für ihre Zukunft und ihren beruflichen Aufstieg angesehen werden“.



Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten Durchlaufs von Momentum-ON plant ERG, das Programm auf zusätzliche Regionen in Kasachstan auszweiten, um noch mehr Familien und ambitionierte Jugendliche darin zu unterstützen, ihr unternehmerisches Können zu entdecken und weiterzuentwickeln.