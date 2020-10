Wir helfen weiter: VARTA unterstützt Kinder und Familien in Not

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

In der über 130-jährigen Unternehmensgeschichte des VARTA AG Konzerns spielen soziales, nachhaltiges, ökologisches und wirtschaftliches Handeln immer eine wichtige Rolle. Mit der grenzüberschreitenden Charity-Kampagne VARTA Helps leistet der Konzern einen wichtigen Beitrag, um diejenigen zu unterstützen, die am meisten auf die Hilfe anderer angewiesen sind: Kinder und ihre Familien. Zudem ist es ein großes Anliegen Ursachen von Diskriminierung und Ausgrenzung von Frauen frühzeitig und nachhaltig zu bekämpfen.

Aus diesem Grund unterstützt VARTA die Kinderhilfsorganisation Plan International in diesem Jahr bei ihrer ganzheitlichen Arbeit. Seit 80 Jahren engagiert sie sich weltweit für die Chancen und Rechte der Kinder und arbeitet daran, dass Mädchen und Jungen ein Leben frei von Armut, Gewalt und Unrecht führen können. Dabei ist Plan International in über 70 Ländern aktiv. Nachhaltige Arbeit ist dabei ebenso wichtig wie die schnelle Reaktion auf Notlagen und Naturkatastrophen.

Mit dem Projekt „Allin Mikuna“ („Gute Ernährung“) unterstützt Plan International Kinder und Familien in der peruanischen Provinz Paucartambo, die von Mangelernährung und Blutarmut betroffen sind. Gründe für die vor allem für Kinder folgenreiche Situation vor Ort sind die landwirtschaftlichen Folgen des Klimawandels, das geringe Einkommen sowie das fehlende Wissen der Eltern über Gesundheit und gesunde Ernährung. Ziel des Projekts „Allin Mikuna“ ist es, Eltern dabei zu unterstützen, nachhaltige klimaangepasste Geschäftsideen zu entwickeln und so ein regelmäßiges Einkommen zu erwirtschaften. In Schulungen lernen Eltern, wie sie ihre Kinder gesund und ausgewogen ernähren können. Vor allem aber Frauen können hier ihre Kenntnisse im Bereich Finanzen und Unternehmertum verbessern und lernen, wie sie ihre eigenen Geschäftsideen umsetzen können. „Der offene und transparente Austausch mit der weltweit tätigen Kinderhilfsorganisation Plan International hat uns schon im letzten Jahr absolut überzeugt. Daher möchten wir sie auch im Jahr 2020 tatkräftig unterstützen und einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Projekts in Peru leisten. Zudem bietet es uns die Möglichkeit gemeinsam gegen Mangelernährung und für Gleichberechtigung aktiv zu werden“, sagt Daniel Kronwald, Initiator und Manager Trade Marketing DACH Consumer Batteries bei VARTA.

Soziales Engagement das weiter reicht

Mit VARTA Helps engagiert sich das Traditionsunternehmen aus Ellwangen zudem gegen die zunehmende Verschmutzung unserer Umwelt und die Ausrottung unserer einzigartigen Tierwelt. So unterstützt VARTA Helps die Organisation „World Oceans Day – The Ocean Project” bei ihren zahlreichen Aktionen zum Schutz der Ozeane. Weiter fördert VARTA bereits seit vielen Jahren die „Stop Poaching“-Bewegung in Namibia, die gegen rücksichtslose Wilderei vorgeht.

Wirklich jeder kann helfen

Die speziell entwickelten Aktionsverpackungen der LONGLIFE und LONGLIFE Power von VARTA Consumer Batteries – die mit dem VARTA Helps Logo gekennzeichnet sind – beinhalten nicht nur zuverlässige Energiespender, sondern unterstützen auch den guten Zweck der VARTA Helps Kampagne. Ein Teil des Verkaufserlöses der LONGLIFE Power Aktionsbatterien wird an verschiedene europäische Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, um diese im Kampf gegen Mangelernährung, soziale Ungleichheit und für den Erhalt unserer Ozeane zu unterstützen. Mit dem Kauf einer Aktionspackung kann so jeder kinderleicht einen entscheidenden Beitrag für eine bessere Welt leisten.