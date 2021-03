Der Wald stirbt – Waldzustandsbericht zeigt dramatisches Waldsterben auf!

lifePR) – Der Gesundheitszustand der Bäume in den Niedersächsischen Wäldern wird landesweit in der Zeit vom 20. Juli bis zum 18. August untersucht. Vier Aufnahmeteams der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA) sind in den Wäldern Niedersachsens unterwegs und beobachten an insgesamt 303 Kontrollpunkten den aktuellen Gesundheitszustand. Rund 122 Stichprobenpunkte liegen allein im Wald der Niedersächsischen Landesforsten. […]...