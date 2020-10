“Der letzte Dollar” – Literarische Antwort auf die Frage: Können wir in Zukunft auf diesem Planet überleben?

Erstellt von Presse Allgemein

In seinem neuen Roman zeigt der Autor auf, warum ein radikales Umdenken dringend notwendig ist. Dies gilt sowohl für das Individuum als auch für das Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. Die Botschaft von Jenni lautet: Selbstbestimmung durch Selbsterkenntnis, statt Fremdbestimmung durch Fake-News!

Inhaltlich geht es in der Erzählung um die Italienerin Maria, die sich in der “Grünen Partei Italiens” leidenschaftlich für die Umwelt einsetzt. Auf der Zukunftskonferenz in Paris begegnet sie Tom, einem steinreichen Mann, der in geheimer Mission unterwegs ist. Doch davon ahnt Maria zunächst nichts. Tom soll herausfinden, wie die Finanz-Elite auf Initiativen wie Fridays for Future reagieren soll. Sind diese gefährlich für Gesellschaft und Wirtschaft oder vielleicht die einzige Chance im Hinblick auf eine lebenswerte Zukunft? Am Ende wird klar, dass “Zukunft” nicht alleine in einer (Geld-)Währung bezahlt werden kann, auch nicht mit dem sprichwörtlich letzten Dollar.

Markus J. J. Jenni war jahrelang im Bereich Finanzen und Vorsorge selbstständig. Nach einer Weiterbildung arbeitete er seit den 80er Jahren als Seminarleiter für autogenes Training und machte parallel eine Lizenz als Privatpilot. Später war er als Unternehmensberater für mittelständische Unternehmen und Regionalbanken im Bereich Innovationsmanagement tätig. Zu den Themen Lifestyle und Lebenshilfe hat er bereits an mehreren Büchern und Hörbüchern mitgewirkt. Heute coacht Jenni gemeinsam mit seiner Frau in der Schweiz Einzelpersonen und Teams.

“Der letzte Dollar – Zukunfts-Konferenz” von Markus J. J. Jenni ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15289-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de