E3/DC-Endkunden: Eigenversorgung und innovative Energienutzung entscheidend für den Klimaschutz

­In einer Endkundenbefragung wurden gut 1.800 E3/DC-Kunden durch den Marktforscher EUPD Research befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass dezentrale Energiewende und Sektorenkopplung für Kunden des Stromspeicher-Spezialisten von zentraler Bedeutung sind. Die Befragungsgruppe hat ein besonders stark ausgeprägtes Bewusstsein dafür, dass Eigenverbrauchslösungen einen wichtigen Teil der dezentralen Energieversorgung bilden.

Bereits im Juni dieses Jahres veröffentlichte EUPD Research Befragungsergebnisse, in denen sich deutschlandweit ca. 2.000 Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer zu Energiewendethemen äußerten[1]. Es konnte klar gezeigt werden, dass Dezentralität von Bürgerinnen und Bürgern als wesentliches Element der Energiewende verstanden wird. In den aktuellen EUPD-Befragungsergebnissen zeigt sich nun, dass E3/DC-Kunden im Besonderen gewillt sind, durch innovative Energienutzung einen wichtigen Teil zur dezentralen Energiewende beizusteuern. Die Selbstversorgung mit Energie spielt für die Befragten eine sehr große Rolle. Für nahezu alle Befragten wird die Selbstversorgung im Bereich Strom mit ?sehr wichtig? oder ?eher wichtig? bewertet. Aber auch in den Bereichen Verkehr und Wärme ist es für jeweils 74 % ?sehr wichtig? oder ?eher wichtig?, sich selbst mit Energie zu versorgen.

Mit dem Wunsch nach Selbstversorgung geht der Unabhängigkeitsgedanke einher. 97 % der E3/DC-Kunden stimmen ?vollkommen? oder ?eher? zu, dass die Nutzung des eigenen PV-Stromspeichers ein wichtiger Bestandteil der Unabhängigkeit vom Energieversorger ist. Die Befragten erweisen sich zudem als besonders zukunftsgewandt und offen für Innovationen. Dieses Vorausdenken im Bereich Energienutzung für den eigenen Bedarf spiegelt sich in den Befragungsergebnissen wider: 86 % bzw. 80 % stimmen ?vollkommen? oder ?eher? zu, dass die Nutzung des eigenen PV-Stroms für Mobilitätsanwendungen bzw. Wärmeanwendungen ein wichtiger Bestandteil einer innovativen Energienutzung ist. EUPD Research-Geschäftsführer Dr. Martin Ammon sieht hier eine große Chance: ?Der Wunsch der Endkunden nach Fortschrittlichkeit im Sinne der Energiewende lässt sich nicht aufhalten und muss auch weiter unterstützt werden. Die dezentrale Energieversorgung mit erneuerbaren Energien vor Ort besitzt großes Potenzial, das nicht ausgebremst werden darf.?

Den befragten E3/DC-Kunden geht es nicht nur um die eigene Unabhängigkeit, sondern ganz ausdrücklich auch darum, erneuerbare Energien zu nutzen und zum Klimaschutz beizutragen. 87 % der Befragten geben an, dass es ihnen ?sehr wichtig? oder ?eher wichtig? ist, dass ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien für Anwendungen im Bereich Elektromobilität oder bei Wärmepumpen genutzt wird.

Das Produkt- und Leistungsportfolio von E3/DC ist auf eben diese Nachfrage ausgerichtet: Mit dem Hauskraftwerk, vor allem in Kombination mit der E3/DC-Wallbox, bietet E3/DC den Kunden ein System an, welches Selbstversorgung, Unabhängigkeit und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen verbindet. Geschäftsführer Dr. Andreas Piepenbrink kommentiert die Ergebnisse der Kundenbefragung: ?Die E3/DC und unsere Kunden denken dezentral. Energie kann längst sehr günstig und verbrauchernah erzeugt und intelligent genutzt werden. Wir werden unsere Produkte daher stets weiterentwickeln und mit unserer Technologie die dezentrale Energiewende weiter vorantreiben.?

In Anbetracht der Befragungsergebnisse wird klar, dass die dezentrale Energiewende sehr stark von den Endverbraucherinnen und -verbrauchern gestaltet wird ? durch Selbstversorgung und innovative Energienutzung.

[1] pv magazine von Juni 2020. ­­­­­ ­

Über E3/DC

Die E3/DC GmbH, eine 100%ige Tochter der Hager Group, wurde 2010 in Osnabrück gegründet. Heute ist E3/DC als Wechselrichterhersteller in Deutschland Marktführer für die netzgekoppelte solare Ersatzstromversorgung. Die von E3/DC entwickelte dreiphasige DC-Technologie (TriLINK®) und die Ladesysteme für Elektrofahrzeuge sorgen beim Einsatz in Privat- und Gewerbeimmobilien für höchste Autarkiegrade und Einsparungen ? insbesondere im oberen Leistungsbereich. 2018 wurde E3/DC zum zweiten Mal in Folge von Florian Langenscheidt als ?Marke des Jahrhunderts? ausgezeichnet. In einer von EuPD Research (Bonn) durchgeführten unabhängigen Kundenbefragung erreichte das Unternehmen im vergangenen Jahr den höchsten Weiterempfehlungswert. Die Kundenzufriedenheitsanalyse des Instituts ergab für E3/DC 2018 zum dritten Mal in Folge die Note 1,6. Im April 2019 wurde die Kundenzufriedenheit von TÜV SÜD zertifiziert. Das nach ISO 9001 zertifizierte Unternehmen beschäftigt aktuell über 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Osnabrück, Göttingen, Wetter (Ruhr) und München. Entwickelt und produziert werden Lithium-Speichersysteme, Wechselrichter, Wallbox und andere Komponenten in Deutschland

Weitere Informationen: www.e3dc.com

Als führendes Markt- und Wirtschaftsforschungsinstitut im Bereich der Nachhaltigkeit stützt sich EUPD Research auf eine einzigartige Erfahrung bei Marktforschungsprojekten mit ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Fragestellungen. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeitsforschung hat EUPD Research in den letzten Jahren alleine im Bereich der Energiemärkte über 1.500 Forschungsprojekte durchgeführt. Die Themenschwerpunkte der vorwiegend internationalen Studien liegen bei den erneuerbaren Energien, speziell bei Photovoltaik und Speichern.

Weitere Informationen: www.eupd-energy.com